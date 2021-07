Le avventure della soap opera iberica Una vita continuano a regalare delle forte emozioni ai telespettatori italiani. Nel corso dei prossimi episodi in onda su Canale 5, la malefica Genoveva Salmeron sembrerà avere tutte le carte in tavola per far impazzire il marito Felipe Alvarez Hermoso.

L’avvocato nel bel mezzo di un nuovo scontro verbale con la consorte, sarà in procinto di alzarle le mani: fortunatamente Felipe farà un passo indietro in tempo, impedendo quindi alla darlady di screditarlo ancora.

Una vita, trame: Genoveva si vuole vendicare di Felipe con l’aiuto di Velasco e Laura

Le anticipazioni sulle nuove puntate della telenovela nata per mano di Aurora Guerra in programma sulla rete ammiraglia Mediaset, dicono che Genoveva dopo aver avuto l’ennesima discussione con il marito Felipe perderà la creatura che portava in grembo: quest’ultimo durante la lite accuserà la darklady di essere la responsabile del decesso di Marcia. L’avvocato sarà sempre più convinto della colpevolezza della consorte, non appena il commissario Aurelio Mendez condurrà delle indagini più approfondite.

Dopo essersi ripresa Salmeron prometterà di vendicarsi dell’uomo che ha sposato, e per riuscire nella sua impresa potrà contare nuovamente sull’aiuto di Javier Velasco.

Genoveva si servirà anche della complicità della domestica Laura, che si vedrà costretta ad attuare una messinscena su richiesta della perfida donna non appena la ricatterà dicendole di essere disposta a far venire alla luce un suo segreto.

Salmeron confida a Susana e Rosina di aver perso il figlio che aspettava a causa del marito, Alvarez Hermoso furioso

Quando Alvarez Hermoso si risveglierà dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, Laura gli punterà il dito contro, dato che sosterrà di essere stata abusata da lui. Genoveva a questo punto oltre a mettere al corrente le vicine di casa dell’infedeltà del consorte, farà intendere a Susana e Rosina di aver perso il figlio che aspettava a causa di Felipe.

Successivamente Salmeron renderà la vita difficile ad Alvarez Hermoso, visto che gli farà recapitare delle missive con la grafia della defunta Marcia: l’avvocato non farà fatica a capire del coinvolgimento della moglie con l’accaduto.

Su tutte le furie Felipe arriverà a tentare di strangolare Genoveva: per fortuna l’uomo mollerà la presa ma subito dopo si sfogherà con Ramon e Liberto e li farà venire a conoscenza delle ultime macchinazioni della donna che ha sposato. Purtroppo Felipe non potrà far vedere ai suoi amici le lettere scritte da Salmeron fingendosi Marcia, poiché spariranno nel nulla. Infine Genoveva non avrà alcun problema ad ammettere al marito di essere l’autrice delle epistole in questione, però gli farà presente di non poterlo dimostrare per mancanza di prove.