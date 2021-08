Tante novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Love is in the air trasmesse tra qualche settimana su Canale 5. Le trame turche della serie tv svelano che Semiha dimostrerà di essere sempre più diabolica. La nonna di Eda Yildiz, infatti, proverà a far fallire l'Art Life per dividere sua nipote da Serkan Bolat per sempre.

Anticipazioni Love is in the air: Semiha arriva a Istanbul

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia annunciano un nuovo piano di Semiha per allontanare i protagonisti della Serie TV.

Tutto inizierà con esattezza quando la signora farà il suo arrivo a Istanbul, annunciando di essere la collaboratrice misteriosa di Efe, che detiene inoltre il 45% delle azioni dell'Art Life. Purtroppo la donna inizierà a fare subito la voce grossa nell'azienda, arrivando a comandare tutti a bacchetta. Un comportamento che scatenerà i malumori di Serkan e di Eda, che apparirà arrabbiata che sua nonna abbia trovato un altro modo per intromettersi nella sua vita.

In questo frangente, Semiha informerà la Yildiz di essere giunta a Istanbul per farla allontanare da Serkan e darla in sposa ad un altro uomo di buona famiglia. Purtroppo la nuova arrivata apparirà ancora arrabbiata con la famiglia Bolat, rea indiretta dell'incidente in cui è morto suo figlio Mustafà.

Serkan finisce in arresto

Nel corso delle prossime puntate della serie tv, Semiha dirà ad Eda di avere intenzione di rinunciare alle sue azioni e rovinare l'Art Life, se deciderà di troncare ogni rapporto con Serkan. Inoltre, la nuova arrivata aggiungerà che il loro accordo debba restare segreto, se non vuole avere spiacevoli conseguenze.

Per questo motivo, la Yildiz non saprà come comportarsi visto che Bolat dimostrerà di tenere ancora molto a lei. L'architetto, infatti, apparirà disposto a gettarsi tutti i problemi alle spalle per iniziare una nuova vita con lei.

Ed ecco che Eda prenderà del tempo al fine di rimandare la rottura con Serkan, se non venisse arrestato durante la festa nuziale di Engin e Piril.

Ovviamente, Eda capirà che dietro l'arresto di Serkan si nasconde la mano diabolica della nonna. In carcere, Bolat verrà trattenuto per qualche ora, nonostante l'impegno del suo avvocato Ceren. La fioraia, a questo punto, sarà costretta a promettere a Semiha che il legame con l'architetto è definitivamente concluso. Per questo motivo, l'anziana donna farà cadere ogni capo d'accusa nei confronti dell'architetto.

Semiha pronta a far fallire l'Art Life per dividere Eda e Bolat

Ma ecco che Eda dimostrerà di non riuscire a fare a meno di Serkan, tanto da incontrarlo in svariate occasioni. L'architetto, a questo punto, si convincerà che le stia nascondendo qualcosa mentre Semiha passerà alle maniere forti.

L'anziana donna, infatti, farà in modo che tanti prestigiosi clienti dell'Art Life non collaborino più con Bolat, mandandolo in rovina. Una situazione, a cui solo Eda potrà trovare rimedio