Un nuovo arrivo sarà al centro delle nuove puntate di Love is in the air trasmesse a breve sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi raccontano che Semiha farà in modo che ad Istanbul arrivi il principe Seymen per stringere un accordo con l'Art Life. Un piano organizzato al fine di separare Eda Yildiz da Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air: Eda ricattata dalla nonna

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia annunciano che un nuovo personaggio minerà alla felicità dei protagonisti della Serie TV.

Tutto inizierà con precisione nel momento in cui Semiha inizierà a minacciare Eda dopo essere diventata socia dell'Art Life del 45%. L'anziana donna, infatti, informerà la nipote di avere intenzione di mandare in fallimento l'azienda se continua ad avere rapporti con Serkan, un uomo non adatto al suo ceto sociale. Un modo per vendicarsi di Alptekin Bolat, che le aveva portato via il figlio Mustafà 18 anni prima.

Tuttavia Eda non vorrà piegarsi al volere della nonna, se poi non cambiasse idea quando Serkan finirà in manette per corruzione e compravendita illegale.

Semiha cerca di mandare in rovina l'Art Life

Nel corso dei prossimi appuntamenti della serie tv, Semiha obbligherà Eda a non parlare a nessuno del loro accordo né tanto meno avvicinarsi a Serkan, se non vuole che l'Art Life vada per sempre in rovina.

Per questo motivo, la Yildiz confesserà solamente alle amiche di essere stata ricattata dalla diabolica nonna, mentre cercherà di rimandare a un altro giorno il confronto con Bolat.

Ovviamente, il comportamento desterà i sospetti di Semiha, che sferrerà un altro colpo basso all'Art Life. Alcuni clienti, infatti, decideranno di non collaborare più con l'azienda dopo aver scoperto dell'arresto di Serkan per corruzione.

Fortunatamente, gli avvocati riusciranno a far cadere i capi d'imputazione nei confronti dell'architetto, che dovrà arginare la fuga di investitori.

Di conseguenza, Eda pregherà Semiha d'interrompere i suoi sabotaggi, impegnandosi a rompere definitivamente la storia con Bolat.

Il principe Seymen si avvicina alla Yildiz

Semiha, sicura della riuscita del suo piano, invierà alcuni nuovi clienti per far uscire l'azienda dalla crisi.

Un gesto che desterà i sospetti di Serkan sul suo conto.

Dubbi che aumenteranno quando l'anziana donna proporrà a Bolat e Eda di stringere un accordo con un principe discendente di una famiglia degli Emirati Arabi, alla ricerca di una nuova abitazione in Turchia. L'architetto accetterà di incontrare Seymen, che rimarrà affascinato da Eda.

A tal proposito, il principe avrà intenzione di prolungare il suo soggiorno a Istanbul, quando darà mandato di costruire la sua nuova abitazione all'Art Life. Alla fine, Seymen approfitterà della sua permanenza per avvicinarsi sempre di più alla Yildiz, facendo così felice Semiha.