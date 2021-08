Tanti colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate di Love is in the air in onda nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler provenienti dalla Turchia rivelano che Balca Kocak metterà i bastoni tra le ruote alla felicità di Serkan Bolat e Eda Yildiz. La sostituta di Selin, infatti, avrà intenzione di conquistare l'avvocato dopo aver ascoltato i consigli dell'amica Susy.

Anticipazioni Love is in the air: Balca viene assunta all'Art Life

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate italiane in programma si soffermano su Balca, un nuovo arrivo che desterà scompiglio nella vita di Serkan e Eda.

Tutto inizierà con esattezza quando la sostituta di Selin crederà che l'architetto sia il suo principe azzurro dopo un consulto con una cartomante sua amica. Susy, infatti, le pronosticherà che le iniziali dell'uomo della sua vita sono s e b. Per questo motivo, la Kocak si rallegrerà quando sarà assunta all'Art Life per ricoprire il posto lasciato vagante da Selin.

Tuttavia, Serkan assumerà Balca solo per far ingelosire Eda, intenzionata a fare carriera grazie ai preziosi consigli segreti lasciati da Selin prima del suo addio. Per questo motivo, la nuova arrivata inizierà a mettere i bastoni tra le ruote a Bolat e la Yildiz.

Serkan stringe un nuovo accordo con Eda

Nelle prossime puntate della Serie TV di Canale 5, Selin informerà Serkan prima di andare in Danimarca che Eda sapeva che era stato Ferit a passare a Kaan la copia del loro contratto di fidanzamento finito sui giornali scandalistici.

L'architetto, a questo punto, deciderà di stringere un nuovo accordo con la fioraia. In pratica, la donna dovrà esaudire tre desideri di Bolat. Il primo consisterà nel bussare alla sua porta con in mano una confezione di popcorn e chiedergli di guardare insieme un film. All'inizio, la Yildiz non saprà se accettare tale invito, se poi non cambiasse idea dopo due giorni.

Ma ecco il colpo di scena: Eda rimarrà molto infastidita quando troverà Balca nel nuovo appartamento di Serkan. Per questo motivo, la ragazza farà di tutto pur di convincere la sua rivale ad andare via. Alla fine, la Yildiz obbligherà Bolat a mangiare dei popcorn dopo aver interrotto la serata.

La Yildiz capisce che Kocak vuole conquistare Bolat

Prima di andare via, Balca lascerà un orecchino nel divano dell'architetto per recuperarlo il giorno dopo. Ed ecco che Eda si accorgerà della presenza dell'oggetto, tanto da istituire le vere intenzioni della Kocak. La fioraia, infatti, restituirà il gioiello all'impiegata durante il turno di lavoro, facendole capire di aver compreso che ha intenzione di conquistare Serkan. Tuttavia Balca non si lascerà intimidire, tanto da non avere nessuna intenzione di allontanarsi da Bolat visto che non è più fidanzato con la Yildiz.

In attesa di vedere se Balca riuscirà a conquistare Serkan, si ricorda che Love is in the air è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 15:30 su Canale 5.