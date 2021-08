Tanti colpi di scena accadranno a Love is in the air, la Serie TV di punta delle reti Mediaset. Le trame delle puntate in onda dal 2 al 6 agosto su Canale 5 raccontano che Serkan Bolat soccorrerà Eda Yildiz all'interno di una profonda buca e scoprirà che Efe Akman ha intenzione di comprare le azioni di Ferit.

Anticipazioni Love is in the air dal 2 agosto: Serkan scopre che Efe vuole acquistare le azioni di Ferit

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate in onda dal 2 al 6 agosto in televisione rivelano che la notizia dell'addio tra Serkan e Eda sarà ormai sulla bocca di tutti.

La fioraia deciderà di non tornare più in ufficio, se Efe la convincesse a lavorare per lui. Una novità che infastidirà moltissimo Bolat, che si dimostrerà geloso, tanto da pensarla continuamente. A tal proposito, l'architetto tratterrà freddamente suo padre dopo aver saputo che è implicato nella morte dei genitori di Eda. Per questo motivo, Alptekin cercherà di trovare il momento giusto per parlare con il figlio.

All'Art Life nasceranno due fazioni che si sfideranno a riguardo un progetto del porto: Efe e Eda contro Serkan e la sua squadra. Alptekin, invece, non riuscirà a raccontare tutta la verità ad Ayfer.

Serkan crederà che Efe abbia un secondo fine, tanto da indagare su di lui. Alla fine, Bolat scoprirà da Ferit che Akman ha intenzione di comprare le sue azioni dell'azienda.

Engin e Piril sempre più vicini

Nelle puntate della serie tv trasmesse ad inizio agosto su Canale 5, Eda porterà rancore a sua zia dopo aver scoperto che si è messa in contatto con la nonna. Più tardi, la fioraia scoprirà che Ayfer ha dei gravi problemi economici in negozio. Per questo motivo, Yildiz si sentirà in colpa nei suoi confronti.

Intanto, Seyfi porterà in azienda una scatola di regali ed oggetti di Eda, lasciati a casa di Serkan. Yildiz apparirà molto infastidita, tanto da gettare il contenitore per aria davanti ad un sorpreso Bolat.

Engin, invece, approfitterà di ogni momento per stare vicino a Piril mentre i progetti del porto saranno in procinto di essere presenti al cliente.

Ma ecco il colpo di scena: quest'ultimo chiederà alle due squadre rivali di unire i due progetti e collaborare insieme. Per questo motivo, Engin e Efe organizzeranno un weekend per motivare le due squadre.

Bolat trova Eda svenuta in una buca

Durante il campus motivazionale, Serkan si accorgerà che Eda è scomparsa. Tutti i presenti, a questo punto, si accingeranno a formare delle squadre di ricerca. L'architetto, invece, si allontanerà dagli amici per percorrere un tragitto particolare. Grazie al suo intuito, Bolat riuscirà a ritrovare la fioraia svenuta all'interno di una buca.

In seguito, l'uomo porterà Yildiz in ospedale dove i medici le diagnosticheranno un piccolo trauma cranico, che le provocherà una temporanea amnesia.

La giovane, infatti, recupererà la memoria solo durante il viaggio di ritorno a casa insieme a Serkan. Qui, i due daranno vita ad una lite furibonda.

Engin, invece, continuerà a indagare su Efe su suggerimento di Serkan. Proprio quest'ultimo annuncerà ai genitori l'intenzione di abbandonare la casa di famiglia. Ovviamente, la decisione non sarà presa bene da Aydan, la quale cercherà l'aiuto di uno psicoterapeuta per curare le ferite più profonde del figlio.