La serie televisiva di origini turche Love is in the air, che occupa il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset dopo le altre due seguitissime soap Brave and Beautiful e Una vita, continua ad appassionare il pubblico italiano, nei caldi pomeriggi estivi, con tanti colpi di scena.

Nel corso della puntata che verrà trasmessa il 4 agosto Eda Yildiz (Hande Erçel), a seguito di una caduta nel bosco e dopo essere stata salvata per merito dell’intervento provvidenziale di Serkan Bolat (Kerem Bürsin), verrà visitata da un medico e dovrà rimanere sveglia per tutta la notte a causa del trauma cranico subito.

La ragazza, inoltre, perderà la memoria in modo temporaneo, dimenticando alcune cose, come il fatto di non essere più la fidanzata di Serkan.

Anticipazioni Love is in the air, episodio di mercoledì 4 agosto: la sparizione improvvisa di Eda

Gli spoiler sull’episodio dello sceneggiato che verrà trasmesso su Canale 5 mercoledì 4 agosto, come sempre dalle 15:30 sino alle 16:30 circa, raccontano che i dipendenti della Art Life, dopo essersi recati in montagna, si divideranno in due gruppi: da una parte ci sarà la squadra capitanata da Serkan, dall’altra quella guidata da Efe (Ali Ersan Duru) ed Eda.

La giovane fioraia, dopo essersi punzecchiata con Bolat, farà perdere le sue tracce: saranno Selin (Bige Önal), Efe e il resto del team, mentre si troveranno a tavola, a rendersi conto dell’improvvisa sparizione di Yildiz.

Serkan trova la sua ex priva di sensi in una buca, Yildiz furiosa dopo aver recuperato la memoria

Nonostante la loro recente rottura a causa di una sconcertante scoperta fatta su un tragico avvenimento del passato, Serkan non perderà tempo per mettersi alla ricerca della sua ex fidanzata nel bosco. L'architetto, dopo aver trovato la giovane studentessa priva di sensi all’interno di una buca, la farà visitare da un medico: purtroppo durante il controllo emergerà che Eda ha perso la memoria temporaneamente e che non ricorda alcune cose, come il fatto di non essere più la ragazza di Serkan.

Quando il dottore gli dirà che la ragazza non deve dormire fino alla mattina seguente per il colpo preso alla testa, Bolat insisterà per portare Yildiz nella sua casa estiva. Purtroppo quest’ultima, non appena recupererà i ricordi persi mentre si ritroveranno ancora in auto, avrà un'accesa discussione con Serkan. I telespettatori assisteranno al tanto atteso riavvicinamento tra i due protagonisti principali della fiction?

Oppure Bolat ed Eda preferiranno mantenere le distanze dopo l’ennesimo battibecco? Dalle anticipazioni si evince che Yildiz finirà per dubitare dell’architetto che ha fatto breccia nel suo cuore: quale sarà il motivo?