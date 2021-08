Alla fine di agosto, ovvero tra poche settimane, riprenderanno le registrazioni di Uomini e donne. La stagione 2021/2022 del dating-show di Maria De Filippi, però, non tornerà in televisione prima di metà settembre: la messa in onda della prima puntata è prevista per lunedì 13. Un'insistente Gossip che circola sul cast dei nuovi appuntamenti, però, sostiene che Gemma Galgani non avrà vita facile in studio: dopo aver faticato per diventare "regina" del Trono Over, dopo l'estate la torinese potrebbe essere rimpiazzata da Isabella Ricci.

L'attesa di Gemma per il rientro a Uomini e Donne

Sono passati più di due mesi da quando è andata in onda l'ultima puntata dell'edizione 2020/2021 di Uomini e Donne. Tra poche settimane ricominceranno le registrazioni, e la curiosità dei fan è questi tutta per il ruolo che ricoprirà Gemma nei nuovi appuntamenti.

Le riviste di gossip, infatti, da tempo ipotizzano che quella che inizierà a metà settembre non sarà una stagione con Galgani assoluta protagonista: Maria De Filippi, infatti, starebbe seriamente pensando all'eventualità di togliere un po' di spazio alla torinese e puntare su altri personaggi del parterre.

In questi primi giorni di agosto, inoltre, i settimanali riportano le dichiarazioni della 71enne in vacanza.

In attesa di tornare agli studi Elios per cercare la persona giusta, la dama del Trono Over si sta rilassando con le amiche, alle quali ha confidato: "Quella passata è stata una stagione faticosa, ma non sono mancati raggi di luce e speranza".

L'exploit di Isabella dopo il debutto a Uomini e Donne

Quella che Gemma definisce "una stagione faticosa", si è conclusa con l'arrivo in studio di quella che moltissimi indicano come la sua antagonista numero uno.

Da quando Isabella ha messo piede a Uomini e Donne, Galgani ha perso consensi e anche corteggiatori. Molti dei cavalieri che ambivano a frequentare la "regina" del Trono Over, hanno posato lo sguardo sulla nuova arrivata la scorsa primavera.

Tutti questi episodi hanno innescato una sorta di antipatia da parte della 71enne nei confronti di colei che dopo l'estate potrebbe essenzialmente sostituirla.

Un rumor che non ha ancora trovato conferma, infatti, sostiene che nelle puntate di settembre Isabella potrebbe avere più spazio di Gemma: questo cambio di rotta, lo starebbe meditando Maria De Filippi dopo aver dato ascolto alle lamentele di alcuni spettatori.

Data d'inizio di Uomini e Donne

Per scoprire cosa ne sarà della rivalità appena nata tra Gemma e Isabella, i fan di Uomini e Donne dovranno aspettare ancora un po' di settimane. Le registrazioni della stagione 2021/2022 del dating-show inizieranno a fine agosto, per cui a breve saranno disponibili le anticipazioni dettagliate dei primi appuntamenti della nuova edizione.

La curiosità del pubblico, dunque, al momento è tutta per il ruolo che ricoprirà Galgani nella sua dodicesima partecipazione consecutiva al programma di Maria De Filippi, per le dame e i cavalieri che torneranno nel parterre dopo le vacanze (in forte dubbio ci sono Roberta e Riccardo, quasi certi Ida e Armando) e per i tronisti che animeranno la versione giovani della trasmissione.

Un gossip dei giorni scorsi, fa sapere che uno dei ragazzi che siederanno sulla poltrona rossa sarebbe una donna che in passato era un uomo: se fosse confermato, la conduttrice avrebbe quindi deciso di dare spazio ai transgender dopo aver puntato sull'amore omosessuale qualche anno fa.

La prima puntata di U&D, comunque, sarà trasmessa lunedì 13 settembre: tra poco più di un mese, dunque, il format Mediaset tornerà a far compagnia al pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio.