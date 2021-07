Le sorprese e i colpi di scena nella soap opera turca Love is in the air, non si stanno facendo attendere dal pubblico italiano. Nel corso dell’episodio che occuperà la rete ammiraglia Mediaset il 3 agosto 2021, come sempre dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, a catturare l’attenzione dei fan saranno come sempre i due protagonisti principali Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel): i due ex fidanzati dopo la rottura dovranno unire i loro progetti dandone vita soltanto a uno. A causa di tale escamotage per l’architetto la situazione sarà sempre più pesante, poiché non potrà allontanarsi dalla fanciulla che ha fatto breccia nel suo cuore come avrebbe voluto dopo aver scoperto che suo padre è responsabile della morte dei genitori di colei che ama.

Anticipazioni Love is in the air, puntata di martedì 3 agosto: Eda e Serkan continuano a lavorare insieme dopo la rottura

Gli spoiler sullo sceneggiato romantico Sen Cal Kapimi (Bussa alla mia porta) su ciò che movimenterà la puntata in programmazione su Canale 5 martedì 3 agosto 2021, nella solita fascia del daytime, dopo le intriganti serie televisive Una vita e Brave and Beautiful, raccontano che per Serkan, quindi, sarà sempre più complicato riuscire a cancellare dalla sua mente ogni ricordo dei momenti vissuti con Eda, dopo aver messo la parola fine alla loro storia d’amore, facendole credere di essere un uomo privo di sentimenti e con l’obiettivo di non farla soffrire.

Nello specifico l’architetto e la giovane studentessa continueranno a lavorare insieme alla Art Life: quest’ultima su richiesta del nuovo socio Efe (Ali Ersan Duru) rimetterà piede nell’azienda, costringendola quindi a stare a stretto contatto con il suo ex fidanzato.

Yildiz e Bolat devono unire i loro progetti su richiesta di un cliente

Dopo essersi iscritta nuovamente all’università con i soldi guadagnati, Eda illustrerà il suo progetto a un cliente alla stessa maniera di Serkan: a sorpresa durante i preparativi per la presentazione quest’ultimo e la giovane Yildiz saranno chiamati a collaborare insieme.

In particolare, Serkan avrà il compito di combinare la sua parte architettonica con quella paesaggistica di Eda, poiché il cliente, mostrandosi abbastanza felice, vorrà vedere le loro creazioni formare un unico progetto, dopo aver chiesto loro di unire le loro forze: intanto a Efe non sfuggirà un dettaglio, poiché sarà convinto che Bolat si aspettava di ricevere proprio questa proposta.

L’architetto di fama mondiale rimarrà fermo a guardare o farà qualcosa? Ma soprattutto continuerà a esserci tensione tra Serkan e Eda, oppure si assisterà a un riavvicinamento?