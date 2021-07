Continua ad andare in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, la nuova soap opera di origini turche Love is in the air (titolo originale Sen Cal Kapimi), che narra le vicende di Eda Yildiz e Serkan Bolat, interpretati rispettivamente dagli amati attori Hande Erçel a Kerem Bürsin, e che occupa il piccolo schermo dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa.

Nell’episodio che i fan avranno la possibilità di vedere il 2 agosto 2021, i due protagonisti principali mentre si troveranno in ufficio si punzecchieranno. Nello specifico, dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, si evince che sia Eda e Serkan si accorgeranno di un dettaglio importante, ovvero che entrambi hanno al dito ancora l’anello del loro finto fidanzamento.

Inoltre l’architetto vorrà sapere dalla sua ex se ha scelto di lavorare per Efe Akman (Ali Ersan Duru) per fargli un dispetto: la fanciulla risponderà sottolineando a Bolat di aver preso questa decisione per se stessa.

Anticipazioni Love is in the air, episodio di lunedì 2 agosto: Serkan deciso a dimenticarsi di Eda

Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Canale 5, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, e in programmazione lunedì 2 agosto 2021, Serkan sarà deciso a rimuovere per sempre Eda dalla sua vita per il fatto di aver appreso che suo padre Alptekin (Ahmet Mark Somers) è responsabile dell’incidente che ha causato la morte dei genitori della fanciulla.

Purtroppo l’architetto, dopo aver messo la parola fine alla sua storia d’amore con la giovane studentessa, dovrà stare nuovamente a stretto contatto con lei.

In particolare tutto avrà inizio quando Efe tramite una chiamata telefonica parlerà a Eda di un progetto: quest’ultima metterà subito le cose in chiaro, dato che sottolineerà al nuovo socio della holding di dover rinunciare alla sua collaborazione poiché lei e Serkan non stanno più insieme.

Efe convince Eda a tornare nell’azienda Art Life, Serkan e Yildiz costretti a lavorare insieme

A questo punto l’architetto, dopo essere riuscito a convincere Eda a tornare a lavorare nell’azienda Art Life, non perderà tempo per annunciare la notizia al resto del team davanti lo stupore di Serkan che impazzirà a causa della gelosia: dopo aver accettato la proposta di Efe e aver manifestato una certa titubanza iniziale, la fanciulla quindi non avrà altra scelta oltre a quella di rivedere il suo ex fidanzato.

Infine gli spoiler raccontano che Eda e Serkan durante le ore di lavoro, precisamente quando ci sarà una riunione, non faranno altro che lanciarsi delle frecciatine a vicenda. Inoltre si respirerà un clima di tensione anche tra i soci maggioritari della holding, proprio quando due squadre dovranno dedicarsi al progetto ecologico.