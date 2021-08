Lo sceneggiato turco Love is in the air, a quanto pare, proseguirà la messa in onda su Canale 5 nonostante il palinsesto tornerà a essere occupato dai seguitissimi programmi Uomini e Donne e Pomeriggio 5.

Nella puntata che verrà trasmessa il 6 settembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin) dovranno fare parecchia attenzione alla nuova arrivata Balca Koçak (İlayda Çevik): a scoprire le reali intenzioni di quest’ultima nei confronti del ricco architetto saranno Melek Yücel (Elçin Afacan) e Figen Yıldırım (Sitare Akbaş), le migliori amiche della giovane studentessa.

In particolare emergerà che la manager delle pubbliche relazioni dell’Art Life è decisa a conquistare Serkan, con la convinzione che sia la sua anima gemella.

Spoiler Love is in the air, episodio del 6 settembre: Eda propone all’Art Life di collaborare con la Harok Construction

Le anticipazioni relative a ciò che succederà nel corso dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 6 settembre 2021 al momento come di consueto dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, dicono che ancora una volta l’Art Life attraverserà un momento difficile, a causa di un passo indietro improvviso da parte di un’azienda di paesaggistica con cui collaborava, poiché si ritirerà dalla gara d’appalto: a cercare di risolvere il nuovo problema sarà Eda, che proporrà ai soci dell’azienda di pensare a una collaborazione con la Harok Construction, la cui solidità genererà però delle perplessità.

A questo punto verrà contattata una società di revisione specializzata nella produzione di una relazione, in grado di dimostrare che la Harok addirittura in passato ha fatto i conti con la giustizia: Balca, la nuova responsabile delle pubbliche relazioni al posto di Selin (Bige Önal), coglierà l’occasione al volo per fare una bella figura soprattutto agli occhi di Serkan.

In particolare la new entry farà in modo che la notizia ai sfavore dell’azienda in questione, non sia più in circolazione.

Melek e Figen scoprono le intenzioni di Balca, Ayfer rifiuta una proposta di lavoro di Aydan

Successivamente Melek e Figen verranno a conoscenza che Balca spesso va a trovare Suzi, per farsi dare dei consigli per poter fare breccia nel cuore dell’architetto Bolat.

Nel contempo Aydan (Neslihan Yeldan) proporrà a Ayfer (Evrim Doğan) di collaborare con lei e Chef Alexander, un’iniziativa dell’associazione benefica di cui è diventata presidente da poco: la zia di Eda non si farà alcun problema a rifiutare la richiesta di lavoro ricevuta dalla signora Bolat.