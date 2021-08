L'oroscopo di mercoledì 1° settembre sarà caratterizzato da moltissime sorprese.I segni zodiacali saranno pronti a vivere delle ore entusiasmanti, mentre gli altri preferiranno rimandare al riposo.

Il Leone e il Sagittario saranno pronti ad affidarsi alle loro sole energie per uscire dai guai, mentre i Gemelli e l'Acquario necessiteranno di più tempo. Il Cancro sarà deciso a chiudere con certe persone e la Bilancia andrà alla ricerca di nuovi amici.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 1° settembre.

Previsioni zodiacali di mercoledì 1° settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: tenderete a essere un po' permalosi, soprattutto sulle cose importanti. Non starete al gioco e preferirete la serietà all'ironia. Purtroppo, qualcuno potrebbe provare a usare questo punto debole contro di voi. La cosa migliore sarà evitare di accettare provocazioni, in modo da potervi concentrare solo sul vostro futuro.

Toro: cercherete di non darlo a vedere, ma sarete molto sensibili. Prenderete le critiche sul personale e farete fatica a perdonare coloro che hanno commesso un torto. In amore, il partner si rivelerà generoso e attento ai vostri bisogni ma, in alcune circostanze, potrebbe diventare un po' troppo possessivo.

Attenzione a trovare la giusta via di mezzo.

Gemelli: davanti a determinate situazioni, la vostra autostima vacillerà. Avrete paura di non essere abbastanza autonomi, ma ben presto vi renderete conto di poter fare tutto. Sarà fondamentale fare attenzione alle persone che incontrerete. Dietro ai loro sorrisi e ai loro volti maturi ci potrebbe essere una grande invidia.

Cancro: osserverete con attenzione le persone che avrete intorno e vi renderete conto di voler fare una selezione. Non sarete più disposti a frequentare tutti, senza aver scelto prima a cui donare la vostra fiducia. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dosare questo strumento di giudizio e mettervi anche nei panni degli altri.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 1° settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: anche se sarete circondati da tante persone, vi renderete conto di avere una forza insostituibile dentro di voi. Riuscirete a portare a termine tutti i vostri obiettivi e vi impegnerete per lavorare a nuovi progetti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non sottovalutare l'importanza di un sano riposo notturno.

Vergine: la biblioteca rappresenterà un luogo di serenità e pace per voi. Adorerete perdervi nei vecchi volumi e dare spazio alla vostra crescita personale. Purtroppo, la mancanza di tempo rappresenterà un forte ostacolo. L'oroscopo di domani vi consiglia di rimanere sempre con i piedi piantati a terra e di prendere le vostre decisioni con razionalità.

Bilancia: sarà una giornata molto positiva per il vostro segno zodiacale. Finalmente, potrete esprimerete tutto il vostro potenziale e mettervi alla ricerca di persone simili a voi. Sarà importante avere degli amici, soprattutto per condividere il vostro percorso di vita. Attenzione, però, a non dare fiducia alle persone invidiose.

Scorpione: cercherete di rimanere concentrati su tutto ciò che farete. Non avrete voglia di farvi distrarre da pettegolezzi o fantasie, ma non sarà semplice. L'oroscopo di domani suggerisce di prendervi delle pause, in modo da non dover soccombere ai numerosi impegni. Nel corso delle ore, le cose andranno meglio.

Astrologia di domani 1° settembre: dal Sagittario al Capricorno

Sagittario: non avrete problemi di autostima. Sarete certi di poter contare su voi stessi e i fatti ve lo confermeranno. Ogni percorso che intraprenderete si concluderà con un successo, soprattutto in ambito sentimentale. Dovrete faticare per trovare la vostra anima gemella, ma nel momento in cui la incontrerete, non avrete alcun dubbio.

Capricorno: vi sentirete pronti a esplorare la vostra creatività. Anche se ci saranno dei campi in cui non sarete molto bravi, avrete modo di esprimere tutta l'immaginazione repressa. Il lato irrazionale prenderà il sopravvento e vi spingerà a viaggiare in mondi di fantasia e ad affrontare paure che pensavate superate da tempo.

Acquario: avrete bisogno di un piano ben elaborato per affrontare la giornata di domani. Ci saranno diversi ostacoli sul vostro percorso, ma con maestria riuscirete a lasciarvi tutto alle spalle. Dal punto di vista sentimentale, proverete delle forti emozioni, che vi spingeranno a conoscere persone nuove e a tentare degli approcci.

Pesci: sarete molto sensibili al giudizio altrui. Avrete una spiccata emotività e per voi sarà difficile separare il lato razionale da quello sentimentale. Avrete la sensazione di essere stati presi in giro, ma in realtà si tratterà solo di un'esagerazione. La vita in famiglia sarà caratterizzata da alti e bassi. Per fortuna, le cose tenderanno a migliorare.