Continuano ad andare in onda le avventure della serie televisiva Una vita. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 6 al 12 settembre 2021, Genoveva Salmeron cercherà di far entrare in crisi il marito Felipe prima del processo ai propri danni, nel quale deve difendersi dall'accusa di essere responsabile del delitto di Marcia Sampaio.

Durante una cena a cui prenderanno parte diverse famiglie del quartiere, intanto Ildefonso Cortes finirà per destare ulteriori sospetti alla suocera Felicia Pasamar: appena la donna lo vedrà arrabbiarsi, vorrà capire la causa del suo strano atteggiamento.

Una vita, spoiler al 12 settembre: Felipe messo in cattiva luce da Javier Velasco nel processo contro Genoveva

Le anticipazioni sugli episodi che i telespettatori italiani vedranno da lunedì 6 a domenica 12 settembre 2021, raccontano che Felipe verrà citato in giudizio dopo aver abbandonato il tetto coniugale. A questo punto l’avvocato inviterà la moglie Genoveva a ritirare la denuncia contro di lui: quest’ultima si rifiuterà di adeguarsi alla volontà dell’uomo, avendo anzi l'obiettivo di distruggerlo a tutti i costi. Alvarez Hermoso successivamente, dopo aver bruciato le missive false della defunta Marcia, apprenderà tramite Mendez che a breve si terrà il processo contro Salmeron. Felipe però avrà un’altra preoccupazione, poiché non ci sarà nessuna traccia della sua nuova domestica Laura, proprio quando servirà la sua testimonianza per poter incastrare sua moglie.

In realtà Genoveva sa in quale luogo si trova la giovane inserviente, visto che si scoprirà essere stata lei ad avere organizzato la sua partenza.

A complicare la situazione sarà Mendez, il quale confesserà a Felipe che in passato Laura ha fatto i conti con le forze dell’ordine, essendo stata sospettata del decesso del padre: a tirare fuori dai guai la giovane era stato Javier Velasco.

Salmeron continuerà a portare avanti la sua vendetta contro Felipe, visto che si fingerà vittima in presenza dei vicini.

In seguito Genoveva non respingerà Velasco, quando le dimostrerà di voler intraprendere una relazione sentimentale con lei.

Nel frattempo Liberto farà vedere a Alvarez Hermoso il suo nuovo appartamento situato distante da Acacias 38: Genoveva non perderà tempo per fare visita al marito, e in tale circostanza cercherà di destabilizzarlo, facendogli credere di voler salvare il loro matrimonio.

Mentre tutti i cittadini saranno abbastanza tesi per la battaglia legale tra Salmeron e Felipe, quest’ultimo verrà messo in cattiva luce da Javier Velasco nel processo, poiché sosterrà che lui abbia accusato la moglie.

Ildefonso perde le staffe, Felicia e Marcos complici

Intanto Camino riuscirà a evitare che suo marito Ildefonso si imbatta nella missiva che scriverà a Maite, invece Felicia presserà la figlia chiedendole di diventare mamma. La giovane Pasamar a causa dell’insistenza della madre, inizierà a farsi sottomettere dal marito.

Nel contempo Marcos proporrà alla ristoratrice di annunciare pubblicamente la loro storia d’amore: purtroppo a rovinare questo momento sarà Rosina, con il suo arrivo improvviso.

A questo punto Camino farà credere ai vicini che tra lei e Ildefonso procede a gonfie vele: nonostante ciò Felicia e Anabel saranno convinte che non stia andando nel verso giusto tra i novelli sposi. Ildefonso perderà le staffe quando alcuni amici durante una cena lo inviteranno a fare un figlio, così Felicia farà delle indagini in merito. Infine non sfuggirà affatto la complicità tra quest'ultima e Marcos: i due si ricorderanno dei momenti trascorsi insieme quando erano una coppia.