Importanti rivelazioni saranno al centro delle puntate di Love is in the air trasmesse dal 16 al 20 agosto su Canale 5. Le trame della Serie TV raccontano che Eda Yildiz affronterà a muso duro Alptekin dopo aver scoperto la verità su come sono morti i suoi genitori grazie a Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air puntate dal 16 al 20 agosto

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate trasmesse dal 16 al 20 agosto in televisione evidenziano che Eda riuscirà a far uscire Aydan di casa. A tal proposito, le due donne in compagnia di Seyfi andranno a trovare Serkan nella sua nuova abitazione, dove troveranno anche Selin.

La fioraia apparirà molto gelosa della cosa, tanto da tornare immediatamente in ufficio, concentrandosi sulla sua mole di lavoro.

Più tardi, Eda inviterà Efe a cena per scoprire i suoi segreti. Serkan, a questo punto, acconsentirà a una condizione: dovrà assistere alla conversazione attraverso un cellulare lasciato aperto. Qui, Bolat sembrerà molto geloso della vicinanza sorta tra l'ex fidanzata e Akman.

Purtroppo la frattura tra i protagonisti della serie tv apparirà inevitabile, sebbene Aydan faccia di tutto per evitarlo.

Serkan vuole riappacificarsi con Eda

Stando agli spoiler della serie tv turca si evince che Serkan confesserà ad Engin di voler riappacificarsi con Eda. Di conseguenza, l'architetto andrà fuori sé quando la fioraia riceverà un mazzo di fiori, tanto da volerci parlare immediatamente.

Purtroppo Yilidz non vorrà stare a sentirlo.

Intanto ci sarà viva preoccupazione per la fuga di notizie sull'incidente costato la vita ai genitori di Eda. Oltretutto, quest'ultima scoprirà che Alptekin ha commesso un grosso sbaglio, capace di sconvolgere la vita del figlio.

Serkan, invece, chiederà a Engin di convincere Efe a parlare con la stampa e così ammettere i suoi errori.

Akman, invece, comunicherà a una interlocutrice misteriosa che suo figlio è morto per colpa di Bolat senior. Alla fine, l'uomo deciderà di incontrare la stampa.

Yildiz scopre la verità sulla morte dei genitori

Serkan rincorrerà Eda per tutto il giorno per poterla incontrare. Purtroppo le amiche gli tenderanno molte trappola. Intanto, Aydan tornerà a guidare dopo vent'anni, costringendo la fioraia a farle da copilota.

In questo modo, Yildiz si troverà faccia a faccia con donne dell'alta società e Serkan, che aveva evitato fino a questo momento. Qui, la giovane farà pubblicità ai piatti di sua zia in occasione del catering per l'evento di beneficenza.

Selin, invece, chiederà aiuto a Melo mentre Serkan sarà preoccupato di dover dire la verità ad Eda sulla morte dei genitori. Per questo motivo, l'uomo deciderà di affrontare l'argomento con la ragazza, ma non riuscirà ad aprire bocca per il troppo vino ingerito.

Il giorno dopo, l'uomo più sobrio riuscirà nel suo intento, suscitando le ire di Eda. Alla fine, Yildiz deciderà di fuggire via dopo aver affrontato duramente Alptekin.