Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Brave and Beautiful che i telespettatori avranno modo di vedere il 10 e l'11 agosto sui teleschermi di Canale 5. Le trame della serie tv turca raccontano che Tahsin finirà in ospedale dopo un malore. Korhan, invece, si farà trovare in una situazione ambigua con Hulya.

Anticipazioni Brave and Beautiful del 10 agosto: Korhan e Hulya in atteggiamenti ambigui

Le anticipazioni di Brave and Beautiful, riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di vedere martedì 10 agosto dalle ore 14:45 sui teleschermi di Canale 5, annunciano grandi novità.

Nel dettaglio, Thasin organizzerà un piano per celare a Cesur la verità sulla morte di suo padre. Per fare ciò, gli dirà che suo padre si è suicidato. Una rivelazione a cui Cesur non crederà del tutto, per questo motivo deciderà di continuare a indagare sul suo passato.

Turan, invece, deciderà di non testimoniare dopo le minacce ricevute, mentre Cahide e Hulya continueranno la messa in scena della finta gravidanza senza intoppi, anche se che quest'ultima verrà vista in atteggiamenti ambigui con Korhan.

Suhan, Cesur e Korhan, invece, decideranno di non prendere parte al consiglio di amministrazione dopo i contrasti sorti con Tahsin. Durante l'incontro quest'ultimo annuncerà l'intenzione di lasciare la carica di presidente, stupendo Mihriban.

Cesur e Suhan in pericolo

Nella puntata della serie tv turca trasmessa mercoledì 11 agosto, in prima visione tv, Tahsin metterà in pericolo la vita di Cesur. L'uomo, infatti, chiederà a Salih di manomettere l'auto del nemico. Purtroppo Tahsin non sarà a conoscenza che Cesur ha deciso di portare Suhan per qualche ora fuori dal paese.

Ed ecco che il mezzo con a bordo i due finirà fuori strada, tanto da rischiare di esplodere. Fortunatamente Cesur riuscirà a salvare in tempo Suhan. L'uomo, a questo punto, cercherà di convincerla che dietro questo sabotaggio si nasconda la mano assassina del padre e la esorterà a telefonargli per notare la sua reazione.

Tahsin ricoverato in una clinica dopo un malore

Tahsin ordinerà alla figlia di scendere precipitosamente dall'auto, dopo aver capito che è in compagnia di Cesur. Dopodiché l'uomo verrà colto da un malore e verrà ricoverato in una clinica.

Cahide deciderà di lasciare Korhan dopo averlo visto in atteggiamenti compromettenti con Hulya.

Infine, Banu chiederà a Sirin di ascoltare una conversazione dove Cesur dice a Rifat di voler sedurre Suhan per vendicarsi di Tahsin.

La Serie TV Brave and Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.