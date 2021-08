Cresce l'attesa per la nuova edizione di Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi, che tornerà in tv a partire dal mese di settembre. Come ogni anno, però, le registrazioni del dating show dei sentimenti Mediaset inizieranno già a fine agosto. E, in queste ore, circolano diversi retroscena sul cast della prossima stagione di Uomini e donne. Tra le dame a rischio spicca il nome di Gemma Galgani mentre tra quelle riconfermate ci sarebbe Isabella Ricci, considerata la nuova "star" del programma di Canale 5.

Retroscena Uomini e donne settembre 2021: chi ci sarà e chi rischia

Nel dettaglio, le indiscrezioni sul cast di Uomini e donne di settembre 2021 rivelano che a farne le spese potrebbe essere la dama torinese Gemma Galgani.

Il motivo potrebbe avere a che fare con la scelta della dama di mettersi in gioco in un altro programma che tornerà in onda su Canale 5 nel corso del 2022.

Trattasi de La Talpa, il reality game che dovrebbe andare in onda nei primi mesi del prossimo anno e che potrebbe contare sulla presenza della dama torinese di Uomini e donne.

In tal caso sarebbe un vero e proprio "colpaccio" per il reality show Mediaset, meno per la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, la quale si ritroverebbe a dover fare a meno di uno dei volti di spicco del dating show di Canale 5.

Confermata Isabella Ricci nel cast di U&D

In attesa di scoprire come si evolverà la "pratica Gemma", nel cast di Uomini e donne del mese di settembre 2021 è confermata la presenza di Isabella Ricci.

La dama, che questa estate ha debuttato anche sui social riscuotendo subito un buon successo, sarà ancora al centro delle dinamiche del programma, pronta a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Si vocifera che Isabella sia considerata da Maria De Filippi la "nuova star" del programma dei sentimenti e che potrebbe prendere così il posto di Gemma.

Roberta Di Padua: in bilico il suo ritorno a Uomini e donne

Occhi puntati anche su un altro volto noto di Uomini e donne. Trattasi della dama Roberta Di Padua, protagonista nell'ultima edizione della tormentata relazione con Riccardo Guarnieri, giunta poi al capolinea.

Sembrerebbe che la padrona di casa del programma vorrebbe riavere di nuovo Roberta nel cast della nuova edizione di settembre anche se la dama, recentemente, ha scelto di isolarsi dai social ed ha confessato di non sapere se è già pronta a rimettersi in gioco per cercare di nuovo la sua anima gemella.

Situazione diversa, invece, per Veronica Ursida, la quale ha ammesso che se venisse ricontattata dalla redazione di U&D, accetterebbe volentieri di rimettersi in gioco.