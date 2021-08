Il Grande Fratello Vip 6 tornerà in onda su Canale 5 dal prossimo settembre, con la nuova edizione già attesa dal pubblico. La programmazione televisiva prevede, anche quest'anno, la messa in onda di un doppio appuntamento settimanale in prima serata. A questo si aggiungerà quello con il daytime, in programma sempre sulla rete ammiraglia del Biscione. Quest'anno, inoltre, la durata effettiva del programma potrebbe raggiungere un nuovo record, dopo quello di sei mesi della passata edizione vinta da Tommaso Zorzi.

La nuova programmazione del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, la programmazione del Grande Fratello Vip 6 dovrebbe cominciare lunedì 13 settembre, serata in cui sarebbe prevista la prima puntata di questa nuova edizione.

Anche quest'anno, Alfonso Signorini sarà chiamato a presidiare la fascia di prime time della rete ammiraglia Mediaset con un doppio appuntamento serale.

Oltre alle puntate del lunedì sera, il GF Vip 6 andrà in onda anche di venerdì sera. Questo vuol dire che dovrà sfidarsi sia contro le nuove fiction di Rai 1 sia contro la nuova stagione di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti. Agli appuntamenti in prime time, si assoceranno quelli con il daytime, in programma nel primo pomeriggio su Canale 5, ma anche su Italia 1.

La finale del GF Vip 6 fissata al 2022

Ancora non si hanno informazioni, invece, sulla programmazione legate alla diretta 24 ore su 24 dalla casa più spiata d'Italia che, nelle precedenti edizioni, andava in onda su Mediaset Extra.

Questa sesta edizione del GF Vip, potrebbe essere la più lunga in assoluto di tutta la storia del reality show. La finale, infatti, è in programma nel 2022 e molto probabilmente si parla di un'ultima puntata fissata per il mese di maggio (nel caso in cui gli ascolti dovessero essere positivi).

Ma chi saranno i nuovi concorrenti che si metteranno in gioco tra le mura della casa più spiata d'Italia?

Anche quest'anno non mancano le indiscrezioni sui volti dei personaggi famosi che sarebbero in pole position per prendere parte a questa sesta edizione in onda su Canale 5.

I primi retroscena sul cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Tra i nomi gettonati spiccano quelli di Soleil Sorge, ex volto di Uomini e donne e dell'Isola dei famosi, così come quello di Katia Ricciarelli, che sarebbe pronta a mettersi in gioco nel cast del reality show di Signorini.

Tra gli ultimi nomi trapelati, inoltre, spuntano anche quelli di due ex protagonisti della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Trattasi del rapper Moreno, che riuscì a conquistare la vittoria in una delle passate edizioni del talent show Mediaset, e Luca Vismara, che qualche anno fa fu anche tra i naufraghi dell'Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi.