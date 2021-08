La love story tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, la coppia nata in una delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea. A dare l'annuncio, per primo, è stato l'ex tronista di Uomini e donne, che sui social aveva svelato con un post la fine della sua relazione con la modella cieca. I due, però, non si sono mai sbilanciati più di tanto su quelle che sono state le reali motivazioni che li hanno portati a dirsi addio definitivamente e in queste ore, Luca ha scelto di rompere il silenzio e di fare chiarezza anche dopo le voci di nuovi presunti flirt con altre donne che gli sono stati attribuiti.

È finita tra Luca e Ivana, la coppia nata al GF Vip

Nel dettaglio, Luca Onestini sui social aveva svelato la fine della sua relazione con Ivana, ammettendo che era stata una delle storie d'amore più importanti della sua vita e di cui avrebbe sempre conservato un ottimo ricordo.

Poche ore dopo, anche Ivana sui social confermò la fine della sua relazione con Onestini, aggiungendo poi che questo per lei era un periodo particolarmente complicato, al punto che era tornata in Repubblica Ceca per stare vicino ai suoi familiari.

Col passare dei giorni, Luca e Ivana hanno ripreso le loro vite sui social e secondo i fan si sarebbero scambiati anche delle sottili frecciatine.

La segnalazione su Luca Onestini dopo l'addio con Ivana

Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui l'ex tronista di Uomini e donne è stato beccato in compagnia di Marialaura De Vitis, nota alle cronache rosa per la sua chiacchieratissima storia d'amore (ormai naufragata) con Paolo Brosio, malgrado l'enorme differenza di età.

Sui social si era vociferato che i due avessero trascorso insieme la notte di Ferragosto e che sarebbero stati visti mentre entrambi raggiungevano la stessa camera di hotel, dove avrebbero poi trascorso la notte.

In pratica il sospetto era che Luca Onestini avesse già voltato pagina dopo la fine della relazione con Ivana. A tal proposito, l'ex volto di Uomini e donne e del GF Vip, ha scelto di fare chiarezza sui social dove ha rotto il silenzio, raccontando la sua verità dei fatti.

Il duro sfogo di Luca Onestini

"Onestamente mi sono rotto di leggere ogni giorno cose di me di una falsità più totale", ha ammesso Onestini nel suo nuovo duro sfogo affidato ai social.

"Io cerco di divertirmi, di distrarmi, di stare in mezzo alla gente ma vi ripeto: non è facile", ha ammesso Luca senza nascondere la sofferenza per la fine di questa storia d'amore durata quattro anni.

"Sono stato lasciato su WhatsApp dopo quattro anni e come se non bastasse devo anche essere dipinto come un pu..., come uno che salta di fiore in fiore, che manca di rispetto, per delle notizie infondate", ha sbottato Onestini.