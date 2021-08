Le puntate di Brave and Beautiful in onda dal 23 al 27 agosto 2021 su Canale 5 vedranno Cesur Alemdaroğlu ottenere una prima vittoria sul suo nemico Tahsin. Gli atti riguardanti il furto dei quadri appartenuti alla famiglia di Cesur finiranno infatti dinnanzi al tribunale e ciò scatenerà la rabbia di Korludağ. Quest'ultimo non vorrà darla vinta al figlio di Hasan e riuscirà a mettere le mani anche su una lettera inviata ad Alemdaroğlu dal carcere. Il mittente della missiva sarà Riza, il fratello di Adalet.

Tahsin dovrà rispondere in tribunale per il furto dei quadri

Le trame della soap turca Brave and Beautiful continuano ad appassionare i telespettatori di Canale 5, pronti a seguire ogni pomeriggio le vicende di Suhan e Cesur. Secondo a quanto riportano le anticipazioni su ciò che andrà in onda sino al 27 agosto prossimo, arriverà il giorno dell'udienza e durante la quale Cesur, Banu e Rifat cercheranno di convincere il giudice istruttore a portare la vicenda del furto dei quadri in tribunale. Come noto, infatti, Alemdaroğlu avrà accusato Tahsin di essersi appropriato indebitamente dei dipinti appartenenti alla sua famiglia.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Suhan non si fida ancora di Cesur

Con il prosieguo delle puntate, la vicenda del furto dei quadri preoccuperà anche Adalet, ma sarà Tahsin a rincuorarla, cercando anche di ritirare la denuncia per evitare spiacevoli conseguenze.

Sarà però troppo tardi per Korludağ, visto che il giudice darà ragione a Cesur e deciderà di trasmettere gli atti in tribunale. Alemdaroğlu otterrà quindi una piccola vittoria, visto che Tahsin dovrà rispondere di appropriazione indebita di fronte alla legge. Suhan, nel frattempo, non riuscirà ancora a fidarsi completamente di Cesur e gli dirà che non festeggerà il compleanno con lui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il fratello di Adalet scrive dal carcere a Cesur, Tahsin intercetta la lettera

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda dal 23 al 27 agosto, si viene inoltre a sapere che il fratello di Adalet, venuto a conoscenza della diatriba tra Cesur e Tahsin, deciderà di scrivere una lettera dal carcere proprio a Alemdaroğlu. Anche Riza vorrà vendicarsi del padre di Suhan, visto che sarà stato lui a farlo finire in carcere con l'accusa di aver assassinato il direttore dell'orfanotrofio.

Il tentativo di mettersi in contatto con Cesur verrà però intercettato da Tahsin, il quale riuscirà a impedire che il postino consegni la lettera al destinatario. Nel frattempo scoppierà un incendio nella tenuta della famiglia Korludağ che però verrà ben presto domato. Korhan, invece, chiederà a Suhan di convincere Cesur a lasciar perdere la vendetta contro Tahsin.

Questo e molto altro nelle puntate di Brave and Beautiful in onda dal 23 al 27 agosto su Canale 5. L'appuntamento giornaliero con la soap tv turca è one sempre a partire dalle 14:45.