Anna Tatangelo si prepara a prendere in mano le redini della nuova domenica pomeriggio di Canale 5. Dal prossimo settembre, la cantante di Sora debutterà nella prestigiosa fascia pomeridiana del dì di festa Mediaset, andando così ad occupare lo slot orario che per anni è stato il "regno incontrastato" di Barbara D'Urso. Una vera e propria rivoluzione quella che verrà attuata nel corso della stagione tv 2021/2022 e, a quanto pare, la promozione di Anna Tatangelo avrebbe causato diversi malumori negli ambienti di Cologno Monzese.

La nuova domenica pomeriggio di Canale 5: fuori d'Urso, arriva Tatangelo

Nel dettaglio, da metà settembre Anna Tatangelo debutterà come conduttrice di Scene da un matrimonio, lo storico programma di Canale 5 che tornerà in onda in daytime per andare a curiosare nel dietro le quinte del giorno più bello di alcune coppie italiane.

Un promozione importante per Anna Tatangelo che sarà l'apripista della nuova domenica pomeriggio di Canale 5, la quale poi proseguirà con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che quest'anno andrà in onda due volte a settimana.

I due programmi prenderanno così il posto dell'ormai defunta Domenica Live, il contenitore del dì di festa Mediaset condotto da Barbara d'Urso, che nella scorsa primavera era tornato in onda nella sua versione extra-large, dalle 14:30 in poi.

Il retroscena su Anna Tatangelo a Mediaset

Sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, è stato riportato un retroscena legato proprio a questa promozione che vede protagonista Anna Tatangelo, la quale avrebbe fatto "storcere il naso" a diverse persone.

"Si dice che a Mediaset, la promozione della Tatangelo abbia creato anche gelosie e malumori", viene scritto sulla rivista, aggiungendo poi che questo nuovo programma della domenica pomeriggio di Canale 5, avrebbe fatto gola a diverse colleghe.

In attesa di vedere Anna Tatangelo all'opera, nelle vesti di conduttrice di Scene da un matrimonio, Barbara d'Urso si prepara al suo ritorno su Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il futuro di Barbara d'Urso a Mediaset dopo la chiusura di Domenica Live

Da lunedì 6 settembre, la conduttrice partenopea sarà al timone della nuova edizione di Pomeriggio 5, il fortunato talk show che quest'anno si presenterà al suo affezionato pubblico in una veste del tutto rinnovata.

Al centro della diretta quotidiana di Pomeriggio 5, infatti, ci sarà spazio per l'attualità, la cronaca, la politica e le storie della gente comune.

A coadiuvare il tutto ci penseranno i vari inviati del programma, in giro per l'Italia. A farne le spese, invece, sarà la parte dedicata al gossip e all'intrattenimento che in casa Mediaset hanno scelto di abolire categoricamente.