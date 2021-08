Le anticipazioni dei palinsesti Mediaset di settembre rivelano che ci sarà un cambio programmazione per la domenica pomeriggio di Canale 5. A farne le spese, nella prossima stagione tv, sarà Barbara d'Urso, che perderà lo scettro di signora della domenica pomeriggio. Mediaset, infatti, ha scelto di procedere con la cancellazione di Domenica Live per affidare le sorti del dì di festa nelle mani dell'inedita coppia composta da Anna Tatangelo e Silvia Toffanin.

Mediaset, settembre: cambia la programmazione domenicale

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset 2021/2022 rivelano che i cambiamenti più importanti sono quelli che riguardano la domenica pomeriggio della rete ammiraglia.

Dopo che per anni Barbara d'Urso ne è stata la regina indiscussa, ecco che Pier Silvio Berlusconi ha scelto di attuare una vera "rivoluzione" e per la nuova annata punterà su programmi di puro intrattenimento.

La nuova domenica pomeriggio di Canale 5 da settembre, dopo lo spazio riservato alle soap opera, passerà nelle mani di Anna Tatangelo.

La cantante, dopo la sua rottura definitiva con Gigi D'Alessio, sarà la nuova padrona di casa di Scene da un matrimonio, il programma che andrà a curiosare dietro le quinte del giorno più bello della vita di giovani coppie italiane, che hanno scelto di pronunciare il fatidico sì.

Silvia Toffanin approda con Verissimo nella domenica pomeriggio

A seguire la linea passerà a Silvia Toffanin, che quest'anno raddoppierà il suo impegno settimanale con Verissimo.

Oltre alla confermatissima puntata del sabato pomeriggio, il talk show approderà anche nel dì festivo di Mediaset.

Verissimo, infatti, sarà il nuovo programma di punta della domenica pomeriggio di Canale 5, con le sue interviste ai grandi personaggi del mondo dello spettacolo, che si racconteranno molto volentieri al cospetto della padrona di casa, Silvia Toffanin.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le novità e i cambiamenti riguarderanno anche la domenica sera di Canale 5, a partire sempre dal prossimo settembre 2021.

La prima serata domenicale di Canale 5: ecco come cambia da settembre senza Barbara d'Urso

Anche in questo caso a farne le spese sarà Barbara d'Urso. Mediaset ha optato per la chiusura di Live - Non è la d'Urso e dal prossimo settembre le sorti della domenica sera passeranno nelle mani di altri conduttori.

La parola d'ordine per la giornata festiva sarà "intrattenimento". Si partirà con la nuova edizione di Scherzi a parte, che segnerà il ritorno ufficiale a Mediaset di Enrico Papi.

A seguire le redini passeranno nelle mani di Michelle Hunziker con lo show All Together Now, che prevede la presenza in giuria di Anna Tatangelo.