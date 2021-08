Sarebbero cifre importanti quelle che alcuni protagonisti di Temptation Island 2021 chiederebbero ai brand per fargli pubblicità sui social network. Amedeo Venza ha condiviso un messaggio privato con il quale una fidanzata del cast (la cui identità è ancora ignota) si sarebbe accordata con un'azienda per delle promozioni da fare su Instagram a partire da settembre.

La ragazza in questione avrebbe chiesto 1.200 euro per un post e una Stories dedicati al prodotto da proporre ai follower.

Rumor sui guadagni social dei volti di Temptation Island

Quanto incassano i personaggi famosi per pubblicizzare qualcosa su Instagram?

Amedeo Venza ha provato a rispondere a questa curiosità, mostrando ai suoi follower un messaggio che una protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island avrebbe inviato ad un'azienda per accordarsi su promozioni future.

Premesso che la mittente di questa email non è ancora nota (per ora il pugliese ha preferito non fare né il nome della diretta interessata, né quello del brand che la vorrebbe come testimonial), sul web sta impazzando la risposta che ha dato a chi la vorrebbe come collaboratrice social.

"Buongiorno, la ringrazio per l'interesse. La informo che le sponsorizzazioni potranno partire da settembre". Inizia così lo scambio di battute che l'esperto di Gossip ha reso pubblico, stando però bene attento a non svelare l'identità dei protagonisti del presunto accordo (potrebbe essere accusato di violazione della privacy).

Il lavoro da influencer dopo Temptation Island

"Sarebbe possibile visionare alcuni prodotti?", chiede poi la protagonista di Temptation Island 2021 nella email divulgata da Amedeo Venza.

Ancor prima di ricevere una risposta, una delle fidanzate del cast del reality-show (Venza ha confermato ad un blog di gossip che si tratta di una donna e non di un uomo dell'ultima edizione) ha reso noto il proprio cachet per le future sponsorizzazioni sui social network.

"Una Stories e un post su Instagram 1.200 euro più Iva", si legge nel messaggio che Venza ha condiviso sul suo profilo per provare a far aprire gli occhi a chi sta dando popolarità a dei personaggi che, a suo parere, non sono meritevoli di tutte queste attenzioni.

"Guardate un po' quanto chiedono le 'vippone' di Temptation Island per una collaborazione per sponsorizzare dei prodotti.

Ho oscurato il nome ma meriterebbero lo sp... totale. 1.200 euro per una storia e un post? Ma stiamo scherzando? Ma chi siete? A settembre non ci ricorderemo manco i vostri nomi", ha affermato l'esperto di gossip pugliese.

Incontro tra gli ex di Temptation Island al matrimonio di Claudia e Ste

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sui cachet che richiederebbero i volti di Temptation Island per delle sponsorizzazioni sui social network, le attenzioni dei fan sono rivolte a quanto accaduto nelle Marche sabato 7 agosto.

Claudia e Ste infatti si sono sposati, e alle loro nozze hanno invitato quasi tutto il cast del reality-show al quale hanno partecipato quest'estate. Gli unici a non aver preso parte al matrimonio sono stati i ragazzi/e single che hanno tentato i vari concorrenti nei villaggi: Luciano non ha potuto accompagnare Manuela, Federica ha dovuto lasciare da solo Stefano, e anche Alessandro si è presentato senza la sua Carlotta.

Al party in questione, dunque, ci sono stati vari "incontri pericolosi" tra coloro che si sono lasciati dopo il falò di confronto definitivo: Valentina e Tommaso sono apparsi vicini e tranquilli, così come Jessica che ha scherzato su Instagram con Alessandro. Un po' di freddezza, invece, c'è stata tra i brindisini che oggi sono felici accanto ad altre persone conosciute proprio all'Is Morus Relais.