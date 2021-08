Grandi novità nei palinsesti Rai del prossimo settembre 2021. Le anticipazioni sui programmi che andranno in onda rivelano che ci saranno dei graditissimi ritorni e delle riconferme che, sicuramente, non deluderanno le aspettative del pubblico. In daytime, ad esempio, a partire da lunedì 13 settembre torneranno gli appuntamenti più seguiti e apprezzati della rete come quello con Il Paradiso delle signore, la fortunatissima soap opera giunta alla sesta stagione di messa in onda, in onda come sempre dal lunedì al venerdì.

Spazio anche al ritorno di Antonella Clerici, che si dividerà tra daytime e prima serata.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 6: anticipazioni palinsesti Rai settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo mese di settembre 2021, prevedono il ritorno de Il Paradiso delle signore 6.

Dopo una estate di repliche, la soap tornerà in onda in prima visione assoluta, proprio da lunedì 13 settembre, come sempre alle ore 15:55 circa.

La soap, anche quest'anno, terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia Rai per tutta la durata della stagione tv 2021/2022 con nuovi colpi di scena e clamorose novità. Le prime anticipazioni sulle trame de Il Paradiso 6 rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di un nuovo personaggio: trattasi del giovane Marco Sant'Erasmo, nipote della contessa Adelaide.

Antonella Clerici raddoppia su Rai 1

E poi ancora tornando ai palinsesti Rai di settembre, sempre su Rai 1 è confermata la presenza di Antonella Clerici. La conduttrice, tra le più amate in assoluto dal pubblico della rete ammiraglia, sarà protagonista della seconda stagione di È sempre mezzogiorno, il cooking show in onda nella fascia 12-13:30.

In prima serata, invece, Antonella Clerici sarà nuovamente la padrona di casa di The Voice Senior, il talent show dedicato ai cantanti della terza età, in onda a partire da novembre in poi sempre su Rai 1.

In daytime, inoltre, spazio anche al ritorno di Alberto Matano che il pubblico avrà modo di ritrovare al timone de La Vita in diretta.

Le anticipazioni dei palinsesti di Rai 2 e Rai 3 di settembre

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni dei palinsesti di Rai 2 di settembre 2021, in daytime ci sarà spazio per il ritorno di Ore 14, la trasmissione condotta da Milo Infante, che tornerà a occuparsi di attualità e cronaca nera, dopo la buona performance in termini di ascolti della passata stagione televisiva.

Su Rai 3, invece, in daytime ci sarà il ritorno di Agorà, il talk show del mattino condotto per il secondo anno consecutivo dalla giornalista Luisella Costamagna.

Al pomeriggio, invece, ci sarà spazio per la nuova edizione di Geo, il consolidato programma dedicato alla natura e all'ambiente condotto da Sveva Sagramola.