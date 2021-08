Le anticipazioni sui palinsesti Rai, del prossimo autunno, rivelano che il mese di settembre sarà quello della "ripresa" ufficiale della maggior parte dei programmi in onda sulle tre reti generaliste della televisione di Stato. Su Rai 1, ad esempio, riprenderà l'appuntamento inedito con Il Paradiso delle signore 6 (dopo una lunga estate di repliche) in daytime, così come quello con L'Eredità in preserale. Su Rai 2, invece, spazio al ritorno dei Fatti Vostri, mentre su Rai 3 ritornerà l'appuntamento ormai storico con Chi l'ha visto.

Calendario dei palinsesti Rai di settembre 2021: grande attesa per Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, il calendario dei palinsesti Rai di settembre 2021 prevede che in daytime, a partire da lunedì 13, ritorni l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore 6.

La soap opera, con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, tornerà alla sua programmazione quotidiana in prima visione assoluta, dopo il successo delle passate edizioni.

Gli attori, in queste settimane estive, hanno ripreso a girare le puntate della sesta stagione, le quali si preannunciano ricche di colpi di scena, nuovi intrighi e new entry che non passeranno inosservate.

Antonella Clerici e Flavio Insinna ritornano nel daytime di Rai 1

Sempre in daytime su Rai 1 ci sarà spazio per il ritorno di Antonella Clerici nella fascia del mezzogiorno, con la sua trasmissione culinaria È sempre mezzogiorno, in programma dalle 12 alle 13:30 circa.

Nel preserale, invece, ci sarà spazio per il ritorno di Flavio Insinna che sarà nuovamente al timone del quiz L'Eredità, in onda dal 27 settembre in poi alle 18:45.

Anche quest'anno nuovi aspiranti concorrenti si metteranno in gioco per cercare di arrivare al rush finale della "Ghigliottina" e portarsi a casa il montepremi che hanno conquistato durante le manche precedenti del gioco.

Rai 2 e Rai 3, le anticipazioni sui palinsesti di settembre

Le anticipazioni sui palinsesti di Rai 2 di settembre, invece, rivelano che in daytime tornerà l'appuntamento storico de I Fatti vostri, la trasmissione della fascia mattutina che quest'anno sarà condotta dall'inedita coppia composta da Anna Falchi e Salvo Sottile.

Nel pomeriggio, invece, intorno alle 15:30, ci sarà spazio per il ritorno di Detto Fatto, il programma dedicato al mondo dei tutorial condotto per il quarto anno da Bianca Guaccero.

Il palinsesto di settembre 2021 di Rai 3, invece, potrà contare sul ritorno di alcuni titoli storici della rete. È questo il caso di Chi l'ha visto?, la trasmissione dedicata ai "gialli irrisolti" e alle persone scomparse, in onda dal 15 settembre.

Al martedì sera, invece, spazio all'informazione politica con il talk show Carta Bianca condotto da Bianca Berlinguer.