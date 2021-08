Su Canale 5, continuano gli appuntamenti quotidiani con gli episodi di Una vita. Nonostante la longevità della TV Soap, le intricate vicende e la caratterizzazione dei personaggi non smettono di riscuotere un grande successo tra il pubblico. Ogni singolo evento sta preparando il terreno per quello che sarà un entusiasmante finale di stagione.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda il 16 e il 17 agosto svelano che Marcos svolgerà delle indagini su Felicia e quest'ultima lo verrà a sapere. Jose riceverà una proposta lavorativa che potrebbe spingerlo a trasferirsi in California, ma Bellita farà fatica ad accettare la cosa.

Mentirà al marito, sapendo tuttavia di non voler abbandonare Acacias e sua figlia Cinta. Inoltre, Rosina e Liberto avranno a che fare con un guasto alle tubature della loro abitazione. Saranno costretti ad abbandonare la casa e a trasferirsi da Servante.

Anticipazioni di Una vita di lunedì 16 agosto: Bellita mentirà a Jose

Nella puntata di Una vita del 16 agosto di Una vita, che andrà in onda alle 14:10 su Canale 5, Felicia farà una scoperta inaspettata su Marcos. Ella verrà a conoscenza che Bacigalupe ha svolto delle indagini su di lei e sul suo passato. Ovviamente, la donna non ne sarà affatto contenta.

Nel frattempo, il matrimonio di José e di Bellita verrà sconvolto da una nuova novità: la proposta da parte di Mister Golden di trasferirsi in California.

Jose ne parlerà immediatamente con sua moglie, ma quest'ultima non la prenderà affatto bene. Nonostante si tratti di lavoro, ella preferirebbe continuare a vivere ad Acacias, in modo anche da poter supportare sua figlia Cinta. Vedendo l'entusiasmo del marito, però, Bellita non troverà il coraggio di essere totalmente sincera con lui.

Intanto, Armando chiederà a Ramon di unirsi al Partito Liberale. Cosa deciderà di fare?

Una vita, trama di martedì 17 agosto: Rosina e Liberto si trasferiranno da Servante

Stando alle anticipazioni della puntata del 17 agosto di Una vita, Antonito avrà modo di sperimentare le sue abilità di padre. Egli, infatti, trascorrerà del tempo insieme al piccolo Moncho.

Intanto, Rosina e Liberto si accorgeranno di un grave danno alle tubature della loro abitazione. Non potranno continuare a rimanere in casa in quelle condizioni e così Servante gli proporrà di trasferirsi nella sua pensione. I due non prenderanno molto bene la cosa, ma non avranno altra scelta. Inoltre, qui noteranno tutti gli sforzi dell'uomo di trasformare l'ambiente in un luogo di alta classe.

Nel frattempo, la serenità di Felipe, già gravemente provata dall'omicidio di Marcia e dai terribili rapporti con Genoveva, verrà messa ancora a dura prova dall'arrivo di due lettere misteriose.