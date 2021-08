Annunciati i palinsesti ufficiali Mediaset del mese di settembre 2021. In prime time su Canale 5 ci sarà spazio per il ritorno del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini, ma anche per il debutto di Ilary Blasi al timone di Star in the Star.

La soap spagnola Grand Hotel non verrà più trasmessa di domenica, nonostante manchino ancora diverse puntate alla fine. Fuori dai palinsesti autunnali del prime time anche Barbara d'Urso, che tornerà in onda solo con Pomeriggio 5.

La nuova programmazione Mediaset di settembre 2021

Le anticipazioni riguardanti i palinsesti Mediaset dell'autunno 2021 sono state svelate dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, che ha confermato che il debutto del Grande Fratello Vip 6 è previsto per lunedì 13 settembre.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini sarà in onda con la sesta edizione in diretta televisiva su Canale 5 e, nel corso della stagione, raddoppierà anche l'appuntamento con la seconda puntata settimanale al venerdì sera.

Dal 15 settembre, invece, esordirà la fiction Luce dei tuoi occhi, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno: sei appuntamenti che copriranno la prima parte della stagione autunnale di Canale 5, mentre successivamente ci sarà spazio per nuove serie televisive sempre in prima visione assoluta.

Il debutto di Star in the Star con Ilary Blasi

Da giovedì 17 settembre, invece, tornerà in prime time Ilary Blasi al timone del nuovo show Star in the Star, che ricorda un po' la formula di Tale e Quale Show e Il Cantante mascherato, due programmi di Rai 1.

La trasmissione andrà in onda per sette settimane in diretta su Canale 5, e durante le puntate saranno svelate le identità dei vari personaggi che si nascondono dietro le maschere.

Il sabato sera continuerà ad essere nelle mani di Maria De Filippi. Dal 18 settembre debutterà la nuova stagione di Tu sì que vales, lo show condotto da Belen Rodriguez che potrà contare sulla presenza in giuria di De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli nelle vesti di giudice popolare.

Stop Grand Hotel e arriva Scherzi a parte: anticipazioni palinsesti Mediaset

Cambiamenti in arrivo anche per la domenica sera autunnale di Canale 5. Dal 19 settembre, in prime time, debutterà la nuova edizione di Scherzi a parte, che segnerà il rientro a Mediaset del conduttore Enrico Papi.

Con il ritorno di Scherzi a parte di domenica sera, non ci sarà più spazio per le restanti puntate di Grand Hotel, la soap spagnola attualmente in onda su Canale 5.

Cosa ne sarà della serie? Al momento non si hanno ancora notizie certe sul suo futuro, ma non si esclude che possa tornare in onda nella prossima stagione Tv.