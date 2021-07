Potrebbero essere più di uno i ritorni nella casa del GF Vip. Stando a quello che riportano i giornalisti in questi ultimi giorni di luglio, Pamela Prati non sarebbe l'unica aspirante concorrente della sesta edizione a poter bissare l'esperienza nella casa: si vocifera, infatti, che anche Carmen Russo potrebbe ricoprire il ruolo di 'vippona' per la seconda volta in pochi anni. Tra i candidati al cast del reality-show, che esordirà a metà settembre, ci sarebbero anche l'attore Davide Silvestri e l'influencer Soleil Sorge.

Voci sui concorrenti del GF Vip 6 'riciclati'

Quando mancano meno di due mesi al ritorno del GF Vip su Canale 5, sono tantissimi i rumor che stanno circolando sui futuri protagonisti della sesta edizione. Gli ultimi due personaggi famosi che i giornalisti hanno accostato al reality-show Mediaset, sono un soubrette molto amata e un attore che proprio con quest'ultima ha partecipato ad una stagione dell'Isola dei Famosi.

Stando a quello che si vocifera in rete, tra i concorrenti del format che anche quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini, potrebbero figurare: Carmen Russo (già 'vippona' di una vecchia edizione del programma) e Davide Silvestri (attore conosciuto soprattutto per il ruolo di Marco nella soap opera Vivere).

La ballerina, però, ha già partecipato al Grande Fratello qualche anno fa, quindi per lei sarebbe la seconda volta nei panni di inquilina della casa di Cinecittà.

La discussa Soleil possibile inquilina del GF Vip

Nella lista ufficiosa dei concorrenti del GF Vip 6 c'è anche una ragazza che ha partecipato a vari reality e che deve la sua popolarità a Uomini e Donne.

Rumor di questi giorni, infatti, sostengono che a metà settembre potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia Soleil Sorge, ex corteggiatrice e oggi influencer. La giovane è nota per i suoi amori famosi (Luca Onestini, Marco Cartasegna, Jeremias Rodriguez), ma anche per il carattere deciso che ha mostrato in tutti i programmi tv ai quali ha partecipato.

Anche se può non piacere, la bella italo-americana è la concorrente ideale di format come quello condotto da Alfonso Signorini, soprattutto perché è in grado di creare dinamiche in un gruppo (come ha fatto con i colleghi naufraghi in Honduras qualche anno fa) e sa far parlare di sé in ogni occasione.

La lista ufficiosa dei 'vipponi' del GF Vip 6

Anche se manca ancora un po' all'annuncio ufficiale dei concorrenti della sesta edizione del GF Vip, esiste già un elenco di aspiranti 'vipponi', alcuni più credibili e altri forse un po' fantasiosi. Stando ai Gossip che sono circolati in queste settimane, potrebbero partecipare al reality-show di Canale 5: Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Anna Lou Castoldi, Manila Nazzaro, Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne e presunta nuova fiamma di Fabrizio Corona), Alex Belli, Ainett Stephens, Gianmaria Antinolfi (ex flirt di Belen Rodriguez e di Dayane Mello), Andrea Casalino (modello), Elena Morali, Francesca Cipriani, Pamela Prati, Luca Vismara, Jo Squillo, Amedeo Goria e Maria Monsè.

Alcune delle celebrità appena citate hanno già vissuto una volta l'esperienza tra le mura di Cinecittà, ma si sa che esiste la possibilità di bissare l'avventura al GF Vip (l'hanno già fatto Valeria Marini, Cristiano Malgioglio, Stefano Bettarini e Giulia Salemi). La prima puntata dovrebbe andare in onda lunedì 13 settembre e a condurla sarà Alfonso Signorini. Quest'anno, però, il presentatore sarà affiancato in studio da due opinioniste nuove di zecca: l'ex gieffina Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.