Rosalinda Cannavò, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, si ritrova nuovamente al centro dell'attenzione social, dopo aver ricevuto dei messaggi offensivi e denigratori da parte di alcuni hater che l'hanno attaccata per il suo aspetto fisico. Non è la prima volta che la fidanzata di Andrea Zenga si ritrova a dover affrontare situazioni simili ma, come ogni volta, non perde tempo a rendere pubblici gli attacchi dei suoi "odiatori", ricordando a tutte le persone che la seguono, quanto sia necessario denunciare questo tipo di persone.

Insulti e offese contro Rosalinda Cannavò sui social

Nel dettaglio, Rosalinda ha riportato il commento di un suo detrattore dove prima la insultava dicendole che non avesse dignità e che aveva fatto di tutto per emergere nel mondo dello spettacolo.

Poi, commentando delle stories di Rosalinda in cui promuoveva dei pantaloni elasticizzati, ha risposto scrivendo: "Sempre Peppa Pig sei".

Immediata la reazione di Rosalinda, che non è rimasta in silenzio di fronte a questi ennesimi attacchi da parte di un gruppo di hater che da un po' di tempo, ormai, continua ad insultarla.

La dura replica di Rosalinda che sbotta su IG: 'Denunciare subito'

"Che tu sia magro, formoso, qualunque sia la tua forma fisica, quella che madre natura ti ha donato e che tu devi rispettare, cercheranno sempre di metterti addosso le loro insicurezze", ha scritto la protagonista dell'ultimo Grande Fratello Vip nel suo sfogo social.

"Non smetterò mai di essere dalla parte di chi viene umiliato e offeso.

E non smetterò mai di dirvi di denunciare subito queste persone, perché ripeto è reato e perché non hanno il diritto di togliervi il sorriso e crearvi un danno psicologico", ha proseguito ancora Rosalinda, ribadendo così l'importanza di denunciare gli odiatori social.

Messi da parte i commenti denigratori dei suoi hater, Rosalinda Cannavò si gode la sua storia d'amore con Andrea Zenga, che prosegue a gonfie vele anche dopo la fine del Grande Fratello Vip 5.

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

I due sono diventati inseparabili e hanno trascorso insieme gran parte delle loro ferie estive, come testimoniato anche dagli scatti che hanno pubblicato sui social nel corso di queste settimane.

Per Andrea e Rosalinda è giunto anche il momento della presentazioni ufficiali in famiglia.

Qualche settimana fa, Rosalinda ha portato il suo fidanzato in Sicilia, per farlo conoscere al papà che ad oggi non aveva avuto modo di vedere Zenga dal vivo.

A sua volta, l'attrice siciliana, ha conosciuto di persona sia la mamma che il papà del suo fidanzato Andrea.