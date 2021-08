Tra gli ex tronisti della passata edizione di Uomini e donne vi è il giovane Davide Donadei, che negli ultimi giorni è tornato al centro dell'attenzione mediatica, dopo aver annunciato la sua decisione di staccare un po' la spina dal mondo social per potersi dedicare a se stesso. A distanza di un po' di tempo da quel suo "addio", Davide è tornato a parlare su Instagram e ha voluto spiegare ai numerosi fan che lo seguono, come stanno le cose.Il tronista ha così raccontato di essersi sentito male e di aver fatto numerosi esami medici.

La verità sulla presunta crisi tra Davide e Chiara di Uomini e donne

Nel dettaglio, Davide scelse di comunicare ai fan la sua decisione di allontanarsi per un po' dal mondo di Instagram, ammettendo di aver bisogno di un po' di tempo per se stesso, così da poter ricaricare le pile dopo un periodo non semplice.

L'ex tronista di Uomini e donne, però, non diede ulteriori dettagli su questa situazione, al punto che nel corso dei giorni successivi si rincorsero anche voci legate ad una possibile rottura in corso con la sua fidanzata Chiara, conosciuta proprio nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Una versione dei fatti che è stata prontamente smentita da Chiara la quale, pur ammettendo di essere una ragazza fortemente gelosa e a tratti insicura, ha sottolineato e ribadito che tra lei e Davide non c'è nessuna crisi in corso e che la loro relazione non è mai stata messa in discussione dall'ex tronista.

L'ex tronista Davide Donadei rompe il silenzio social

A fare un po' di chiarezza su quanto sta accadendo, ci ha pensato lo stesso Davide che sui social ha scelto di rompere il muro del silenzio, dopo le tante chiacchiere e le polemiche di questi giorni.

"Sono diversi mesi che non mi sento in forma", ha detto Davide svelando che in un primo momento credeva che tutto questo fosse dovuto ai ritmi di lavoro serrati, poi però si è reso conto che non poteva essere solo stress.

"Ho fatto diversi esami ed analisi, infiniti direi e alla fine dei conti non è solo semplice celiachia, c'è altro che per ora tengo per me", ha proseguito ancora l'ex tronista di Uomini e donne, che a quanto pare ha scoperto qualcosa di più serio rispetto alla celiachia, anche se ha preferito non sbilanciarsi più di tanto sui social.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

'Ho perso molti chili', svela Davide sui social

"Dopo essermi sentito male, ho perso molti chili e faccio fatica a guardarmi allo specchio", ha proseguito ancora Davide nel suo sfogo social, ammettendo che è anche questo il motivo per il quale da un giorno all'altro, ha scelto di allontanarsi dai social.

Al tempo stesso, però, Davide non può mettere da parte il suo lavoro, il ristorante che lui stesso ha definito la sua vita e per questo motivo sente il bisogno di stare sereno e di riprendersi nel migliore dei modi.