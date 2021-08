Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Un posto al sole, la storica soap opera di Rai 3 tornata in onda dopo la pausa estiva di ben due settimane. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate in onda dal 30 agosto al 3 settembre 2021, rivelano che che ci saranno un bel po' di sorprese. Occhi puntati su Niko che si ritroverà in crisi dopo la dichiarazione di Susanna, mentre Silvia continuerà a portare avanti la sua doppia vita, divisa tra Michele e Giancarlo.

Susanna viene aggredita: anticipazioni Un posto al sole al 3 settembre

Nel dettaglio, le trame di Un posto al sole fino a venerdì 3 settembre 2021, rivelano che Niko si ritroverà in forte crisi dopo la dichiarazione di Susanna, che lo lascerà senza parole.

Il ragazzo, quindi, si confiderà con sua sorella Angela, la quale lo aiuterà a riflettere per fargli capire ciò che desidera e vuole realmente nella sua vita.

Occhi puntati anche su Silvia, la quale proseguirà la sua doppia vita al fianco di Giancarlo, tenendo però all'oscuro la sua famiglia su quello che sta accadendo, compreso il marito Michele.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché tutto il palazzo resterà sconvolto dalla notizia dell'aggressione nei confronti di Susanna.

Rossella si prepara al concorso

Renato sarà a dir poco scosso da questa situazione, così come suo figlio Niko: il ragazzo sarà particolarmente disperato per le gravi condizioni di salute in sui si trova la sua ex fidanzata.

Occhi puntati anche su Rossella: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 30 agosto in poi su Rai 3, rivelano che la ragazza si preparerà ad affrontare il concorso per la specializzazione.

Un traguardo importante nella carriera professionale di Rossella, la quale potrà contare sul sostegno di Ornella, che si rivelerà una valida alleata per la figlia di Silvia, in grado di aiutarla ad affrontare al meglio questo step.

E poi ancora al centro dell'attenzione ci saranno le condizioni di salute di Filippo, che finirà per ignorare completamente i consigli che gli verranno dati da suo padre Roberto.

Al tempo stesso, però, Sartori prenderà una decisione del tutto inaspettata nei confronti di Viviana, la donna tornata a far parte della sua vita.

Le indagini sull'aggressione di Susanna: anticipazioni Un posto al sole al 3 settembre

Le trame delle prossime puntate della soap opera di Rai 3, che saranno trasmesse fino al 3 settembre 2021, rivelano che dopo la partenza di Alice, la quale ha deciso di rientrare subito a Londra, Fabrizio cercherà in tutti i modi di provare a recuperare di nuovo il suo turbolento rapporto con Marina.

Intanto partiranno le indagini per cercare di far chiarezza su quello che è accaduto ai danni di Susanna. Chi è il responsabile di questa brutale aggressione nei confronti dell'ex fidanzata di Niko? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di programmazione della soap Rai.