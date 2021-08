Nelle ultime ore è uscita una nuova indiscrezione di Gossip che riguarderebbe Luca Onestini e Marialaura De Vitis. Infatti Alessandro Rosica, sulla propria pagina Instagram "InvestigatoreSocialOfficial2" ha affermato che i due avrebbero dormito insieme.

Per ora Onestini, reduce dalla rottura con Ivana Mrazova tace al riguardo, così come Marialaura, ex fidanzata di Paolo Brosio.

Luca Onestini avvistato con Marialaura De Vitis, l'ex di Brosio

Il gossip è tornato a occuparsi di Luca Onestini, ex concorrente del Gf Vip 2 ed ex fidanzato di Ivana Mrazova, conosciuta proprio all'interno della Casa di Cinecittà.

I due si sono lasciati da poche settimane e su Onestini impazzano i rumors riguardanti la sua vita privata.

L'ex gieffino è stato avvistato pochi giorni fa in compagnia di Raffaello Tonon e di altri amici: i bene i formati assicurano che il giovane abbia incontrato a un evento anche Marialaura De Vitis, la 22enne balzata agli onori delle cronache rosa per la sua relazione con Paolo Brosio.

Rosica assicura: 'Luca e Marialaura hanno dormito insieme'

Da quanto si apprende, Luca e Marialaura avrebbero cenato allo stesso tavolo e tra loro sarebbe scoppiato, sin da subito, un feeling evidente.

A rivelare cosa sarebbe successo tra i due, ci ha pensato in queste ultime ore l'esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale ha assicurato che Luca e l'ex di Paolo Brosio avrebbero dormito insieme.

Rosica sulle storie di Instagram ha scritto: "Ho saputo che Onestini e De Vitis hanno dormito insieme", aggiungendo delle considerazioni su entrambi i personaggi, condite dalla chiosa "Io vi sgamo sempre".

Non è chiaro - qualora l'indiscrezione fosse vera - se i due abbiano trascorso solo una notte di passione o se tra loro sia sbocciato un sentimento.

Sarà sbocciata la passione tra De Vitis e Onestini? I due non replicano

Al momento, sua Luca Onestini che Marialaura De Vitis non hanno né smentito né confermato quanto asserito da Rosica.

Da quanto si sa, la modella 22enne, dopo la rottura con Paolo Brosio, si starebbe frequentando con il rapper Lollo G, mentre Luca Onestini, è reduce dalla recente rottura Ivana, come dichiarato dallo stesso ai suoi follower solo poche settimane fa.

Il rapporto tra lui e la modella ceca è giunto al capolinea dopo diversi anni di fidanzamento, anche se non è ancora ben chiaro cosa abbia portato alla rottura. Nei giorni scorsi infatti, Ivana Mrazova aveva smentito le dichiarazioni rilasciate del suo ex, facendo intendere che Luca non avesse cercato di salvare il loro rapporto come invece dichiarato dal giovane. Pertanto non vi è nemmeno la certezza che i due siano rimasti in buoni rapporti, così come non vi è certezza che Luca si sia già consolato con Marialaura De Vitis.