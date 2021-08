L'appuntamento con la soap opera Beautiful è confermato nei pomeriggi di Canale 5 per tutto il mese di settembre 2021. Le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Steffy, la quale si ritroverà a dover affrontare uno dei periodi più dolorosi della sua vita. Non sarà un momento facile neppure per Brooke e Ridge, i quali dovranno fare i conti con la perfidia di Quinn, che non gli darà scampo.

Il dramma di Steffy: anticipazioni Beautiful settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda per tutto il mese di settembre 2021 in televisione, rivelano che Steffy dopo il terribile incidente che l'ha coinvolta, si ritroverà a dover fare i conti con una forte dipendenza dagli antidolorifici.

Durante gli episodi, quindi, si assisterà a un vero e proprio repentino cambiamento che riguarderà la figlia di Ridge.

La ragazza che fino a questo momento è sempre apparsa forte e sicura di se stessa, da questo momento in poi subirà un drastico cambiamento e finirà per ritrovarsi vittima di questa dipendenza dagli antidolorifici che la porterà ad avere dei repentini sbalzi d'umore fino a ritrovarsi in preda alla disperazione totale, causata anche dall'assunzione di questi farmaci.

Finn agisce ancora contro Brooke e Ridge

Insomma una situazione che si preannuncia particolarmente complessa e al tempo stesso delicata per Steffy. Tra i primi ad accorgersi del malessere e della dipendenza di cui soffre la ragazza sarà il dottor Finn, con il quale Steffy riuscirà a costruire un buon legame di amicizia.

Con il passare dei giorni, però, anche gli altri familiari di Steffy si renderanno conto della dipendenza della ragazza. Cosa succederà a questo punto? Interverranno per ripristinare di nuovo l'armonia della giovane ragazza?

E poi ancora le anticipazioni delle puntate di Beautiful del mese di settembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per i problemi legati alla coppia composta da Brooke e Ridge.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Zoe e Carter si ritrovano: anticipazioni Beautiful di settembre

I due, infatti, si ritroveranno ancora una volta ostacolati dall'astuta e malvagia Quinn, la quale cercherà di fare il possibile per mettere chiunque contro la coppia ed evitare così che tra di loro possa tornare nuovamente il sereno e l'armonia dopo la crisi che hanno affrontato.

Come se non bastasse, poi, Ridge ha anche sposato Shauna con un matrimonio ritenuto regolare ed ufficiale a tutti gli effetti.

Occhi puntati anche su Zoe e Carter: le anticipazioni di settembre della soap di Canale 5, rivelano che i due si ritroveranno sempre più vicini e forse pronti a darsi una seconda chance.