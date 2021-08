La seconda stagione di Sen Çal Kapımı è ormai agli sgoccioli. Mancano, infatti, soltanto quattro appuntamenti al 52° episodio della serie, con il quale si concluderà la storia di Eda Yildiz e Serkan Bolat. Nell'appuntamento dell'11 agosto il pubblico ha assistito al matrimonio dei due protagonisti che hanno detto sì davanti alla figlia Kiraz e ai loro cari. L'episodio è stato caratterizzato anche da un colpo di scena finale: Serkan ha venduto le sue azioni e ha deciso di appoggiare il progetto della moglie in Italia. Nel prossimo, in onda il 18 agosto su Fox Turchia, l'architetto dovrà ricominciare senza l'Art Life e accetterà l'incarico di professore universitario.

Nel frattempo, Eda comunicherá al marito una bella notizia.

Cosa è accaduto nell'episodio 48 di Sen Çal Kapımı: Serkan rinuncia al lavoro per Eda

È stato un episodio ricco di emozioni il 48° di Sen Çal Kapımı, giunta in Turchia quasi al gran finale. I telespettatori hanno potuto assistere al matrimonio di Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin). Successivamente, la coppia è andata in luna di miele in Italia, a Portofino. Il resto dell'episodio ha mostrato Bolat alle prese con i problemi economici dell'Art Life. L'azienda, infatti, è sull'orlo del fallimento. Dopo aver pensato di ricorrere all'aiuto dell'albergatrice Deniz (Ayşe Akın), l'uomo aveva due possibilità: salvare lo studio oppure appoggiare Eda nel suo progetto come designer di giardini in Italia.

Alla fine, il protagonista ha dimostrato di essere cambiato e ha voluto dare la precedenza alla moglie. Dunque, ha venduto la sua quota azionaria, rinunciando per sempre all'Art Life.

Anticipazioni Sen Çal Kapımı, episodio 49: Kiraz vuole un fratellino

Nel primo trailer di Sen Çal Kapımı in onda il 18 agosto, i telespettatori hanno avuto un assaggio di ciò che accadrà nel 49°episodio.

Stando alle scene presenti nel promo, Kiraz (Maya Başol) ripeterà ai genitori di volere un fratello o una sorella, mentre Eda inizierà a mostrare di avere spesso sonno, addormentandosi in più occasioni e dappertutto. Alla fine del trailer la paesaggista dirà al marito di avere un regalo per lui. Sarà l'annuncio di una gravidanza?

Nel secondo promo rilasciato dall'emittente Fox, viene riproposta quest'ultima scena e Serkan chiede: "Cosa? Sei....è quello che penso?". Eda sembra annuire commossa alla domanda del marito.

Eda è incinta, Serkan insegna all'università: spoiler di Sen Çal Kapımı in onda il 18 agosto

Sempre nel secondo trailer rilasciato da Fox Turkiye, sono presenti delle scene che mostrano Serkan alle prese con un nuovo lavoro, mentre i suoi amici e colleghi rimarranno all'Art Life. L'architetto accetterà di insegnare architettura all'università, mentre Eda si impegnerà nel suo progetto di paesaggista. Mentre Aydan (Neslihan Yeldan), Engin (Anıl İlter) e tutti gli altri cercheranno di adattarsi ad un "inedito" Serkan, pare che ci sarà un nuovo arrivato nella vita dei coniugi Bolat.

L'ipotesi della gravidanza di Eda sembra confermata da una foto postata in una storia Instagram e riportata su altre pagine social in cui è presente una parte del cast e Hande Erçel ha in braccio un neonato.