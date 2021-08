La Serie TV Sen Çal Kapımı si prepara a un cambio di rotta nelle trame della seconda stagione. All'inizio di quest'ultimo ciclo il pubblico ha fatto la conoscenza di un nuovo personaggio, Deniz Hanım. Apparsa sin dal primo episodio della seconda stagione, la direttrice dell'albergo dove inizialmente lavora Eda ha mostrato da subito un certo interesse nei confronti di Serkan.

Nel frattempo, nel corso degli episodi, la storia tra i due protagonisti si è evoluta fino all'agognata riconciliazione e alla proposta di matrimonio. Il fatidico 'sì' arriverà nel 9° episodio (il 48° di tutta la serie).

Stando alle anticipazioni, però, sembra che sorgeranno dei problemi tra i coniugi Bolat e uno di questi sarà proprio Deniz. Tuttavia, le fonti in rete rassicurano i fan che la donna, dal 10° episodio in poi (il 49° assoluto), non rappresenterà più un problema per Eda.

Anticipazioni 48° episodio di Sen Çal Kapımı 2: nascono i primi contrasti tra Eda e Serkan

L'episodio 48 di Sen Çal Kapımı 2, in onda su Fox Turkiye l'11 agosto, riprenderà da dove si è interrotto il precedente, iniziando dal matrimonio tra Eda e Serkan. Nel primo trailer promozionale vengono mostrati i primi contrasti tra i coniugi Bolat. Eda cercherà di riadattarsi allo stile di vita del marito, mentre quest'ultimo dovrà impegnarsi per comprendere che avere una famiglia vuol dire anche saper risparmiare il denaro.

Dunque, emergerà subito la diversità di vedute sull'argomento.

Tuttavia, Serkan continuerà con il suo fare da spendaccione, mentre Eda si mostrerà più controllata nelle spese, sembrando addirittura "avara" agli occhi del consorte. L'atteggiamento di Eda nei confronti del denaro verrà spiegato alla fine del promo, quando verrà fuori che l'Art Life è sull'orlo della bancarotta.

Spoiler Sen Çal Kapımı 2, episodio dell'11 agosto: l'Art Life è vicina al fallimento, Deniz è l'unica salvezza

Nel secondo promo di Sen Çal Kapımı 2 in onda l'11 agosto si ha la conferma che l'Art Life è prossima al fallimento. Nel trailer viene anticipato che l'unica salvezza per l'azienda è una firma di Deniz Hanım, la ricca proprietaria dell'albergo che ha un debole per Serkan.

Stando alle anticipazioni mostrate nel promo, per ottenere l'aiuto dell'imprenditrice, Bolat dovrà accettare di stare da solo con lei nella stessa camera dell'hotel. Inizialmente Eda, anche se titubante, accetterà per il bene della compagnia.

Dopo, però, la giovane sarà assalita dalla gelosia e dai dubbi. Alla fine, tuttavia, Eda lascerà Serkan libero di scegliere cosa è meglio per l'azienda, certa che nulla potrà separarli.

Il personaggio di Deniz esce di scena dopo il 48° episodio: Ayse Akin dice addio a Sen Çal Kapımı

Le vicende di Sen Çal Kapımı 2 si complicheranno a causa della presenza di Deniz, una donna che stravede per Serkan. Dopo il secondo promo dell'episodio che andrà in onda l'11 agosto si potrebbe temere che la richiesta "indecente" dell'imprenditrice possa separare i neosposi Bolat.

Tuttavia, recentemente le fonti online turche hanno riportato che l'interprete di Deniz, Ayşe Akın non sarà presente negli ultimi appuntamenti della serie. Nello specifico, l'attrice di origine belga non apparirà più dal 10° episodio (il 49°) fino al gran finale. Dunque, sembra che la donna non sarà più un problema per Eda e il suo matrimonio con Serkan.