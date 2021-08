Nelle prossime puntate della soap opera Cesur ve Guzel (in onda attualmente in Italia su Canale 5 con il titolo Brave and Beautiful) secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, presto la vita di Cesur Alemdaroğlu sarà segnata da una nuova tragedia familiare.

Infatti la madre del giovane protagonista sarà vittima di un piano organizzato dal perfido Riza Soyözlü, il fratello di Adalet. Come è stato più volte anticipato, da oltre 30 anni l'uomo vive con un solo obiettivo: vendicarsi di Tahsin Korludağ, colpevole di averlo incastrato per un un omicidio di cui non aveva colpa (un crimine, tra l'altro, compiuto dalla sorella).

Per ripagare Korludağ con la stessa moneta, Riza troverà il modo di fargli commettere, inconsapevolmente, l'assassinio di Fügen.

Anticipazioni turche di Cesur ve Güzel: Fügen viene rapita

Un crudele omicidio sconvolgerà la cittadina di Korludağ nelle puntate di Cesur ve Güzel in onda prossimamente su Canale 5.

Tutto inizierà con il malvagio piano di Riza (Yiğit Özşener), sfuggito alle autorità e pronto a colpire Tahsin (Tamer Levent). Il criminale si farà aiutare da alcuni complici a trovare un nascondiglio e trascorrerà molto tempo a costruire una sorta di gabbia sospesa in alto, capace di aprirsi dal basso e far cadere chiunque vi venga rinchiuso. Non si capirà subito cosa voglia farne, ma si può anticipare che Fügen (Tilbe Saran) rimarrà vittima dei loschi piani di Riza.

Una mattina la donna uscirà in compagnia di Şirin Turhan (Irmak Örnek) e della sua infermiera.

Dopo alcuni chilometri percorsi in auto, vedranno la strada bloccata da alcuni grandi rami e le due giovani scenderanno dal mezzo per andare a liberare la strada. Nel frattempo, qualcuno farà scendere la signora Fügen. Quando le due non troveranno più la donna in auto, si allarmeranno inizieranno a cercarla.

Tahsin causa inconsapevolmente la morte di Fügen nelle prossime puntate di Cesur ve Güzel

Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Cesur ve Güzel rivelano che, mentre Fügen sparirà nel nulla, Tahsin riceverà un biglietto in cui verrà minacciato di recarsi subito in una fabbrica abbandonata di Korludağ, altrimenti accadrà qualcosa di terribile alla moglie Adalet (Nihan Büyükağaç).

Visto che non riuscirà in alcun modo a mettersi in contatto con la donna, l'uomo andrà nel panico e farà il percorso indicatogli per andare a liberare la mogie. Mentre starà percorrendo la stessa strada dove si trovava Fügen, Şirin lo noterà e crederà che l'assenza della donna sia opera di Korludag. La giovane avviserà subito Sühan (Tuba Büyüküstün), la quale chiamerà Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) per avvertirlo della sparizione della madre e del possibile coinvolgimento di Tahsin. Quest'ultimo, intanto, giungerà alla fabbrica e sentirà i lamenti di una donna provenire proprio dalla gabbia costruita da Riza. Senza pensare che la stessa è sospesa a diversi metri di altezza, la aprirà, innescando la caduta della prigioniera, che risulterà essere proprio la signora Karahasanoğlu.

Purtroppo, per la donna non ci sarà nulla da fare.

Tahsin in carcere, Cesur allontana Suhan e sparisce: anticipazioni turche di Cesur ve Güzel

Cesur assisterà ad una terribile scena. Il giovane arriverà alla fabbrica proprio nell'istante in cui la madre si schianterà a terra. La donna pronuncerà il nome del marito Hasan prima di morire sotto gli occhi sconvolti del figlio. Il dolore si trasformerà immediatamente in rabbia e Cesur si avventerà su Tahsin per strangolarlo con le sue stesse mani. Korludağ verrà arrestato, ma continuerà a sostenere di essere caduto in una trappola.

Cesur affronterà il lutto lontano da tutti, anche da Sühan. Infatti, Alemdaroğlu se la prenderà con la moglie. L'uomo le ordinerà di non sfiorarlo, poiché da quel momento in poi sarà impossibile per lui continuare ad amarla.

Dunque, Cesur deciderà di allontanarsi soprattutto da Sühan perché, come lui stesso affermerà, guardandola negli occhi vedrebbe soltanto la figlia di Tahsin Korludağ. Dopo il funerale di Fügen, il protagonista lascerà la città e tornerà soltanto 45 giorni dopo la sua partenza.