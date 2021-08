Lavori in corso per il Festival di Sanremo 2022. Dopo le voci e le indiscrezioni delle ultime settimane, arrivano le prime anticipazioni ufficiali su chi prenderà in mano le redini della prossima edizione della kermesse musicale, da sempre campione di ascolti.

Le ultime due edizioni sono state condotte con grande successo da Amadeus con la partecipazione di Fiorello. Ebbene, dopo gli ascolti molto positivi degli ultimi due anni, la Rai ha scelto di confermare nuovamente Amadeus al timone del Festival 2022.

Sanremo 2022, arrivano le prime anticipazioni ufficiali

Nel dettaglio, le prime anticipazioni ufficiali sul Festival di Sanremo 2022 sono arrivate nel corso del Tg1, dove è stato annunciato ufficialmente che Amadeus prenderà in mano le redini della kermesse musicale per il terzo anno consecutivo.

Una riconferma decisamente meritata per il conduttore che, lo scorso anno, ha fortemente voluto in gara il gruppo dei Maneskin, la rivelazione musicale dell'anno, vincitori non solo di Sanremo ma anche dell'Eurovision Song Contest.

Intervistato dal notiziario della rete ammiraglia Rai, Amadeus ha ammesso di essere contento per questa riconferma che arriva dopo il duro lavoro di due anni ricchi di soddisfazioni.

Amadeus torna sul palco di Sanremo 2022: la riconferma ufficiale della Rai

Al tempo stesso, il conduttore ha ammesso che non vede l'ora di rimettersi di nuovo al lavoro per organizzare nei dettagli tutta la prossima edizione di Sanremo 2021: dai co-conduttori che saranno al suo fianco nel corso delle cinque serate di messa in onda fino ai cantanti in gara, che lui stesso sceglierà nelle vesti di direttore artistico.

Ci sarà anche Fiorello, per la terza volta consecutiva al fianco di Amadeus? Al momento questo nodo non è stato ancora sciolto ma non si esclude che, come era già successo lo scorso anno, Amadeus possa riuscire a convincere Fiorello a partecipare ancora alla kermesse musicale.

La programmazione del Festival di Sanremo 2022 in tv

Intanto, le anticipazioni su Sanremo 2022 rivelano che, contrariamente a quanto accaduto lo scorso anno, il Festival dovrebbe andare in onda nel corso della prima settimana di febbraio e non più a marzo.

La Rai, quest'anno, oltre ad organizzare il Festival della canzone italiana, dovrà cimentarsi anche nella preparazione dell'Eurovision 2022, che si terrà a maggio proprio in Italia, dopo la vittoria dei Maneskin.

Chi ci sarà alla conduzione? Tra i nomi venuti fuori nel corso di queste settimane vi è quello di Amadeus, ma potrebbe esserci anche Alessandro Cattelan, che proprio questo autunno debutterà in prime time su Rai 1 con uno show tutto suo.