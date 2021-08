Gli spoiler della soap opera spagnola Una vita sono ricchi di novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 agosto, Felipe Alvarez Hermoso riceverà due lettere dallo strano contenuto, tanto che l'avvocato, dopo averle lette, resterà assai turbato. Nel frattempo, Rosina e Liberto dovranno affrontare alcuni problemi e dopo aver appreso di avere un grave problema alle tubature, dovranno trovare un'altra sistemazione il prima possibile. Sarà Servante a salvare la situazione, invitando la coppia a soggiornare presso la sua pensione.

In seguito, Genoveva costringerà Laura a diventare sua complice.

Spoiler Una Vita: Rosina e Liberto si trasferiscono alla pensione

Nelle prossime puntate di Una Vita, Felicia scoprirà che Marcos ha indagato sulla sua vita, restando molto sorpresa dell’accaduto. Nel frattempo, José confesserà a Bellita di aver ricevuto una nuova proposta da Mister Golden per girare alcune pellicole in California: la donna penserà di non volersi trasferire con lui, per rimanere insieme alla figlia Cinta, ma inizialmente non dirà nulla per non rovinare l’entusiasmo di suo marito. Ramon, intanto, riceverà la proposta di unirsi al Partito Liberale, da parte di Armando. Antonito, invece, si metterà alla prova come padre con il piccolo Moncho.

Successivamente Rosina e Liberto avranno alcuni problemi alle tubature, così accetteranno la proposta di Servante, trasferendosi alla pensione.

Marcos vuole lasciare Calle Acacias

Felipe riceverà due strane lettere, finendo per restare molto turbato dal loro contenuto. Marcos, intanto, si sentirà offeso per le insinuazioni di Felicia, annunciando poi a tutti di voler lasciare Calle Acacias il prima possibile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Laura, invece, si dedicherà completamente a Felipe: si mostrerà molto cortese con l’uomo, tanto da farlo sentire a disagio. Dopo la prima notte trascorsa presso la pensione di Servante, Rosina si alzerà di pessimo umore, mentre Jacinto proverà a riappacificarsi con Marcelina, finendo, però, per complicare ancora di più la situazione.

In seguito, Ramon penserà di accettare la proposta di Armando.

Genoveva costringe Laura a diventare sua complice

Genoveva avrà un nuovo piano in mente e costringerà Laura a diventare sua complice. Più tardi, la Salmeron verrà avvisata dal suo avvocato del suo imminente rilascio. Nel frattempo, Felicia riprenderà dal cestino il biglietto del concerto che le aveva regalato Marcos, con l'obiettivo di rivederlo per scusarsi. Più tardi Fabiana parlerà con Jacinto, scoprendo che Servante è il colpevole delle disavventure idrauliche di Liberto e Rosina. Infine, Ramon annuncerà a Carmen e Antonito l'intenzione di entrare in politica.