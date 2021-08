Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio tornano al centro del Gossip di questa estate 2021. Questa volta nessun ritorno di fiamma tra i due, i quali hanno scelto di dirsi addio definitivamente. Ormai lontani da un po' di tempo, Anna e Gigi hanno voltato pagina al punto che il cantante partenopeo diventerà padre per la quinta volta. La notizia della gravidanza, però, pare che non abbia fatto fare i salti di gioia alla sua ex Tatangelo che, nel frattempo, è uscita allo scoperto col nuovo fidanzato Livio Cori.

Gigi D'Alessio diventa di nuovo papà: la sua compagna è incinta

Nel dettaglio, a fornire un po' di dettagli sulle novità legate alla coppia Tatangelo-D'Alessio è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini che, per primo, ha dato la notizia della gravidanza riguardante il cantante, il quale diventerà padre per la quinta volta.

La compagna di Gigi D'Alessio, più giovane di lui di circa trent'anni, è in dolce attesa di un bebè e il prossimo autunno lo renderà di nuovo padre.

In passato, D'Alessio ha avuto tre figli dalla sua ormai ex moglie e successivamente divenne padre anche con Anna Tatangelo.

La furia di Anna Tatangelo contro il suo ex D'Alessio per la nuova gravidanza

Sempre secondo il settimanale, l'ormai ex fidanzata di Gigi D'Alessio non l'avrebbe presa bene la notizia della gravidanza, al punto da essere delusa dal cantante e padre di suo figlio Andrea.

Il motivo? Pare che Anna Tatangelo abbia scoperto il fatto che Gigi sarebbe diventato padre per la quinta volta per puro caso.

La cantante si vocifera che sia stata l'ultimo a saperlo e non avrebbe gradito tale atteggiamento da parte del suo ex, col quale ha condiviso un lungo pezzo di strada insieme.

"La cantante sarebbe stata tra le ultime a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l'avrebbe mandata su tutte le furie", viene scritto sul settimanale diretto da Signorini.

Nuovo amore anche per Anna Tatangelo

A quanto pare, la cantante di Sora sarebbe rimasta ferita e delusa perché non si aspettava che il suo ex D'Alessio potesse riprendere in mano in così poco tempo le redini della sua vita, al punto da pensare di mettere su famiglia con un'altra donna.

Intanto, però, va detto che anche Anna Tatangelo ha deciso di voltare pagina definitivamente. Dopo aver mantenuto il riserbo assoluto sulla sua vita sentimentale, la cantante è uscita allo scoperto col suo nuovo compagno.

Trattasi del rapper Livio Cori, col quale è stata paparazzata in queste ore proprio dai fotografi della rivista diretta da Alfonso Signorini, mentre si scambiavano delle tenere effusioni durante una giornata di relax e spensieratezza al mare.