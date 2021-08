La storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele. Stando a un'indiscrezione fornita dall'esperto di Gossip Alessandro Rosica, la coppia potrebbe convolare a nozze a breve tanto che avrebbe già avviato i preparativi. Ma non solo, l'esperto ha rivelato che Giulia e Pierpaolo starebbero pensando di mettere su famiglia.

I rumors

I "Prelemi" (ship nata dalla fusione del cognome Pretelli-Salemi) sarebbero pronti per il matrimonio. Una fonte vicina alla coppia avrebbe fornito ad Alessandro Rosica dei retroscena succosi sulla coppia.

Scendendo nel dettaglio, l'esperto ha dichiarato sul proprio account Instagram: "Pierpaolo e Giulia presto sposi". In seguito ha confidato di essere al corrente di una serie di preparativi già avviati. Ma non solo, pare che la coppia abbia intenzione di arrivare all'altare con un figlio. Pierpaolo Pretelli ha già avuto il piacere di diventare papà: il 31enne ha avuto un figlio dall'ex compagna Ariadna Romero tuttavia, sembrerebbe essere intenzionato ad allargare la famiglia. Dal momento che la coppia non ha confermato o smentito, però, è d'obbligo utilizzare il condizionale sul pettegolezzo.

Il percorso della coppia

La coppia sta vivendo un momento d'oro. Dopo una serie di disguidi, la famiglia Pretelli ha accolto a braccia aperte Giulia Salemi.

In principio, la famiglia dell'ex velino di Striscia la Notizia sembrava non apprezzare molto la relazione instaurata tra Pierpaolo e la modella italo-persiana, successivamente i due hanno trascorso le vacanze in Puglia: in questo modo la famiglia di Pierpaolo ha avuto la possibilità di approfondire il rapporto con Giulia.

I due ex concorrenti del GF Vip sono inseparabili tanto che sui social non mancano gesti d'affetto l'uno nei confronti dell'altro.

Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip: in principio, Pretelli si era legato a Elisabetta Gregoraci. Una volta compreso che con l'ex moglie di Briatore non sarebbe potuto nascere nulla, Pierpaolo ha corteggiato Salemi.

I progetti futuri di Pierpaolo

In attesa di capire se a breve ci sarà o meno un matrimonio con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli sta vivendo un momento d'oro anche dal punto di vista lavorativo.

Dopo essersi classificato al secondo posto nel Reality Show di Canale 5, Pretelli ha pubblicato la sua seconda hit dal titolo L'estate più calda. Inoltre, da settembre il 31enne sarà impegnato con Tale e Quale Show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. All'interno della casa più spiata d'Italia, Pierpaolo ha dimostrato di avere delle ottime qualità canore e d'imitazione.