Le anticipazioni di Tempesta d’amore continuano a regalare emozioni ai fedeli telespettatori. E nemmeno nelle puntate che andranno in onda da sabato 21 a venerdì 27 agosto, i protagonisti della diciassettesima stagione della soap creata da Bea Schmidt avranno vita facile. Erik Vogt farà di tutto per convincere il fratello ad approvare il suo progetto immobiliare, ma il guardaboschi del Fürstenhof sarà irremovibile. E così, spinto da Ariane Kalenberg, Erik si recherà nel bosco con una tanica di benzina. Che intenzione avrà? Vanessa Sonnbichler lascerà l’ospedale e verrà accolta a casa in maniera calorosa anche da Robert Saalfeld, ma la ragazza non apprezzerà la sua presenza.

Infine, Maja verrà ricattata dal fratello di Florian e l’amica Shirin Ceylan farà di tutto per farla uscire da quella situazione.

Anticipazioni italiane Tempesta d'amore: Erik esegue il piano di Ariane

Shirin vorrà recuperare il rapporto con Maja e così si farà assumere come cameriera al Fürstenhof. La giovane Ceylan ha avuto un rapporto passionale e intimo con il promesso sposo di Maja e adesso vorrà fare tutto il possibile per ottenere il suo perdono. Ci riuscirà? Visto che Florian non ha intenzione di vendergli un pezzo di terreno per la costruzione di una strada d'accesso all’hotel termale, Erik accetterà il consiglio di Ariane di appiccare l’incendio nel bosco in modo da devastarlo.

Il piano malefico della signora Kalenberg non andrà a buon fine perché Erik verrà colto in flagrante dalla guardia forestale.

In un primo momento, il signor Vogt gli dirà che uno strano rumore lo ha attirato nel bosco ma quando Florian noterà la tanica di benzina, l’uomo partirà in quarta accusando il fratello di averlo spinto a compiere questo gesto estremo rifiutandosi di approvare il progetto immobiliare.

Vanessa torna a casa e se la prende con Robert

Vanessa verrà dimessa dall’ospedale e troverà una calorosa accoglienza a casa. Anche Robert l’accoglierà a braccia aperte, ma la ragazza, arsa d’ira, gli chiederà di sparire dalla sua vita. Imbarazzato, il padre di Valentina toglierà il disturbo. Cornelia, dopo aver scoperto che Shirin è una truccatrice professionista, le chiederà un grosso favore.

Erik scoprirà che Maja è l’unica a conoscere la vera identità di Cornelius, marito di Selina e padre della ragazza, e così userà questa informazione per ricattarla. Nel dettaglio, la costringerà a convincere Florian a cedere alle richieste del fratello, altrimenti farà sapere a tutti che suo padre Cornelius è vivo e che sta conducendo una vita da latitante per trovare le prove della sua innocenza.

Shirin finge di avere un rush cutaneo: spoiler Tempesta d'amore al 27 agosto

Nelle nuove puntate italiane di Tempesta d’amore, scopriremo che i ricatti di Erik metteranno a repentaglio il rapporto d'amore tra Maja e Florian. Shirin, nel vedere la giovane von Thailheim disperata e giù di morale, farà di tutto per aiutarla a uscire da questa situazione sofferente.

La figlia adottiva di Selina, però, metterà in chiaro che il suo aiuto non cancellerà ciò che le ha fatto il giorno prima del suo matrimonio. Nonostante questa affermazione, Shirin troverà un modo per mettere fine alla sofferenza della sua amica. Infatti, la nuova cameriera del Fürstenhof si truccherà il collo fingendo di avere un rush cutaneo e poi pubblicherà un filmato su Internet dove racconta di essere guarita grazie alla miracolosa acqua di sorgente.

Cornelia starà malissimo perché il figlio ha scoperto della sua storia d’amore con Robert e non vorrà più vederla, né parlarle. Joell verrà a conoscenza che la maledizione dei fantasmi di Bichlheim non ha causato nessun danno su Michael e che può riprendere tranquillamente a scrivere.

Il dottore, nel frattempo, cercherà di risollevare il morale di Vanessa, ancora provata da ciò che è successo durante l'intervento al menisco.