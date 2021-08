Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, meglio conosciuta in patria col nome di Sturm der liebe. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 22 al 28 agosto 2021, tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate su Michael e Rosalie che diventeranno una coppia, sull'arrivo di Shirin, sul tentativo di Erik di bruciare il bosco e sui problemi che Cornelia avrà con suo figlio a causa di Robert.

Joell ignora la maledizione

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che, dopo aver visto Michael soffrire per la situazione di Vanessa, Rosalie deciderà di andare a farle visita per farsi bella agli occhi del medico. Quest'ultimo, invece, piuttosto che apprezzare gli sforzi della Engel, la rimprovererà per poi scusarsi poco dopo. A quel punto, Rosalie gli rivelerà di essere andata a trovare Vanessa per rendersi una persona migliore ai suoi occhi. Michael rimarrà molto colpito dalle rivelazione della Engel e la sorprenderà baciandola appassionatamente. Arriverà al Furstenhof Shirin, l'ex migliore amica di Maja che causò l'annullamento del matrimonio di quest'ultima con Von Fred. Nel tentativo di riconciliarsi con l'amica, Shirin cercherà di aiutare Maya a risolvere i suoi problemi con Florian.

Joell continuerà a scrivere la leggenda del fantasma, ignorando completamente la storia della maledizione e i consigli di Lucy. Per saperne di più, il giovane chiederà informazioni a Michael che lo rassicurerà dicendo di aver già scritto la storia senza subire conseguenze.

Robert trova l'auto di Cornelia

Per raggirare la volontà di Florian, Erik, su consiglio di Ariane, darà fuoco al bosco per fargli perdere valore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poco prima di riuscire ad appiccare l'incendio però verrà sorpreso da Florian che gli annuncerà di essere contrario alla costruzione della strada che dovrebbe condurre all'hotel Wellness. A quel punto, il Vogt deciderà di rivolgersi a Maja per costringerla a chiedere a Florian di cambiare idea. Shirin approfitterà dell'occasione per avvicinare Florian e fargli credere che l'acqua della fonte miracolosa gli ha curato l'eruzione cutanea che aveva nel collo.

Alfons e Hildergard cercheranno di sistemare la loro casa per accogliere al meglio Vanessa dopo l'intervento.

Cornelia soffrirà moltissimo quando scoprirà che suo figlio Benni non accetta la sua relazione con Robert. Nel tentativo di fargli cambiare idea, la donna uscirà con l'auto per andare a trovare il ragazzo. Preoccupato per la sua fidanzata, Robert la seguirà trovando la sua auto abbandonata sul ciglio della strada. Alla fine le cose andranno per il meglio anche se Benni continuerà a rifiutarsi di vedere la madre. Nel tentativo di risollevare il morale di Vanessa, i Sonnbichler, insieme a Michael, trascorreranno una serata facendo diversi giochi di società. Christoph e Selina trascorreranno una romantica giornata insieme che solidificherà il loro rapporto.