Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap, attualmente in onda su Rete 4, è nata in Germania nel 2005 e da quel momento è entrata nel cuore degli spettatori. La diciassettesima stagione, in particolare, si sta rivelando piuttosto avvincente.

Nelle puntate della settimana dal 23 al 29 agosto, Shirin fingerà di essere stata guarita dalla fonte miracolosa nel bosco, ma Florian non le crederà. Cornelia sarà devastata dalla lontananza di suo figlio Benni, mentre Selina e Rosalie decideranno di partecipare come candidate alle elezioni per la scelta dell'amministratore distrettuale.

Vanessa soffrirà per il suo ginocchio, ma Max cercherà di aiutarla.

Anticipazioni di Tempesta d'amore dal 23 al 29 agosto

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Shirin vorrà far credere a tutti che l'acqua della sorgente è davvero miracolosa. Così, grazie alle sue abilità da truccatrice, realizzerà sul suo collo un finto eritema e poi fingerà sull'azione rigenerante della fonte. Florian sarà molto dubbioso al riguardo e tenderà a non credere alle parole della ragazza.

Poco dopo, Florian scoprirà la verità e la prenderà con Maja. Quest'ultima dirà di non avert partecipato al piano di Shirin, ma le voci che circoleranno nel Furstenhof diranno l'esatto contrario.

Ne frattempo, Cornelia desidererà a tutti i costi vedere suo figlio. Purtroppo, Benni continuerà a portarle rancore e a rifiutarsi di incontrarla. Robert, così, proverà a confortarla con la sua presenza e anche Werner non la lascerà sola.

Tempesta d'amore, trame fino al 29 agosto: André mentirà a Leentje per non trascorrere la notte all'aperto

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che, nelle prossime puntate, Selina, su consiglio di Christoph, proverà a presentarsi alle elezioni distrettuali. Purtroppo, la sua serenità verrà nuovamente turbata da Ariane che le farà ascoltare alcune registrazioni sconvolgenti.

Intanto, Leentje esprimerà il desiderio di allontanarsi dalla monotonia quotidiana. Vorrebbe partire per una piccola gita fuori porta e proporrà ad André di farlo insieme. L'uomo, però, timoroso di trascorrere la notte all'aperto, le farà credere di non sentirsi bene a causa di un forte mal di stomaco.

Anche Rosalie si candiderà per le elezioni

Nelle puntate dal 23 al 29 agosto di Tempesta d'amore, Vanessa sarà disperata per le sue condizioni di salute. Dopo l'operazione, infatti, non sarà in grado di alzarsi dal letto e il suo umore subirà un netto peggioramento. Max vorrà aiutarla a superare la noia che la affligge e trascorrerà un po' di tempo insieme a lei.

Nel frattempo, Maja deciderà di salvare la foresta del Furstenhof e di parlare a cuore aperto a Florian.

Purtroppo, poco dopo, scoprirà che il giovane ha dato il consenso per costruire il viale di accesso.

Inoltre, Rosalie sentirà il bisogno di espandere le sue possibilità lavorative e deciderà di partecipare, come Selina, alle elezioni. Michael, però, non sarà molto felice della sua scelta.