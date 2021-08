Il palinsesto di Canale 5 si prepara a cambiare con l'inizio della stagione televisiva 2021-2022. L'autunno della reta ammiraglia Mediaset sarà caratterizzato dal ritorno in daytime di programmi molto popolari come Uomini e Donne, Amici e il reality Grande Fratello Vip. Le tre trasmissioni torneranno nello spazio che hanno occupato negli ultimi anni, ossia quello compreso tra le 14:45 e le 16:30.

Le anticipazioni sul nuovo palinsesto di Canale 5 rivelano che andranno in onda regolarmente anche le soap Beautiful e Una Vita, mentre non è stata ancora decisa la collocazione di Brave and Beautiful e di Love is in the air.

Palinsesto Canale 5, autunno 2021: cambia la programmazione

Le anticipazioni sul nuovo palinsesto di Canale 5, in partenza il 13 settembre 2021, rivelano che continuerà ad esserci posto per Beautiful e Una Vita, le due soap trasmesse dal lunedì al venerdì dalle 13:45 alle 14:45 circa. Nel dettaglio, le vicende della famiglia Forrester andranno in onda anche il sabato e la domenica, mentre la soap spagnola, al momento, è in programma soltanto dal lunedì al sabato. Quest'ultima non sarà presente nel weekend di Canale 5 a causa del ritorno di Amici di Maria De Filippi che, quest'anno, anticiperà il debutto a settembre. Sempre nel daytime, torneranno il dating show Uomini e Donne e la striscia pomeridiana sia dello storico talent che del Grande Fratello Vip.

Brave and Beautiful e Love is in the air: in onda nel daytime fino al 10 settembre

Sarà soprattutto il ritorno di Uomini e Donne a scombinare la programmazione estiva di Canale 5. Love is in the air e Brave and Beautiful, iniziate rispettivamente il 31 maggio e il 5 luglio, andranno in onda fino a venerdì 10 settembre.

Lunedì 13 entrambe lasceranno il posto al famoso dating show condotto da Maria De Filippi.

Ma cosa ne sarà delle due serie turche? Al momento vi è incertezza, in quanto non è stata rilasciata alcuna comunicazione ufficiale da parte di Mediaset. Considerato il palinsesto di Publitalia, già reso noto sul sito ufficiale della società, l'ipotesi più accreditata è che Love is in the air sia semplicemente posticipata alle 16:40.

Brave and Beautiful, invece, verrebbe spostata alla domenica pomeriggio a partire dalle 14:40.

Rumor sul palinsesto autunnale di Canale 5: Verissimo potrebbe raddoppiare nel weekend

Nel corso dei mesi più caldi dell'anno si è parlato molto della programmazione pomeridiana della domenica, fino alla scorsa stagione occupata dalle soap e dal contenitore Domenica Live.

Da alcune settimane molto testate stanno scrivendo che la trasmissione condotta da Barbara D'Urso dovrebbe essere cancellata del palinsesto, per dare uno spazio più ampio a Verissimo, che dovrebbe essere trasmesso anche la domenica, raddoppiando così gli appuntamenti con il talk show condotto da Silvia Toffanin.