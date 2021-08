A Tempesta d'amore, nel corso dei prossimi episodi, verrà focalizzata l'attenzione soprattutto sul dramma vissuto da Vanessa Sonnbichler. La giovane schermitrice, infatti, dopo aver troncato la sua storia d'amore con Robert e aver appreso che l'uomo si è perdutamente innamorato di Cornelia, attraverserà un momento terribile legato al suo problema al menisco che non solo le ha impedito di concorrere ai campionati nazionali di scherma, ma la costringerà a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. La ragazza verrà a sapere che le terapie che ha praticato finora nella speranza di scongiurare l'operazione, non hanno funzionato e, dunque, non le resterà che accettare la realtà e operarsi.

La nipote di Alfons, però, deciderà di ignorare il problema e andrà avanti come se nulla fosse, ma la sua scelta si rivelerà del tutto sbagliata in quanto i malesseri aumenteranno e ad un certo punto sarà addirittura soccorsa per strada da Robert e Amelie. Proprio in questo frangente, lo chef capirà quanto sia complessa la situazione della sua ex e deciderà di intervenire per aiutarla.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Robert proporrà a Vanessa di farsi operare da una luminare

Le trame tedesche di Tempesta d'amore annunciano che Robert avrà un intenso colloquio con Vanessa e proverà a convincerla a sottoporsi all'intervento chirurgico, ma lei inizialmente non vorrà proprio saperne. Tuttavia, Saalfeld insisterà e farà leva sull'ascendente che ha ancora su Vanessa.

Robert, infatti, riuscirà a farsi promettere che se lui rintraccerà un luminare esperto di chirurgia ortopedica disposto ad occuparsi del suo caso, lei accetterà di farsi operare. In seguito, Robert riuscirà a mettersi in contatto con Olga Petrova, una delle massime esperte di chirurgia e le chiederà di occuparsi della giovane Sonnbichler.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dunque, la nipote di Alfons accetterà di entrare in sala operatoria, convinta che la vita finalmente le stia per restituire la sua carriera di schermitrice e sarà molto grata a Robert per l'aiuto concreto che le darà.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: la dottoressa Petrova sbaglierà l'operazione

Purtroppo, però, il momento drammatico di Vanessa sarà appena agli inizi dal momento che la dottoressa nasconde un torbido segreto, ossia una grave dipendenza dall'alcol che la porterà ad entrare in sala operatoria ubriaca.

Questa negligenza, stando agli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore, si ripercuoterà sulla povera Sonnbichler con esiti tragici e inaspettati, poiché la dottoressa Petrova sbaglierà l'operazione e per la giovane la scherma resterà solo e sempre un bellissimo sogno che non si realizzerà mai. Quando, poco dopo, Robert apprenderà la verità su quanto accaduto alla ragazza, sarà sotto shock e si sentirà terribilmente in colpa, ma Vanessa sarà troppo sconvolta per perdonarlo.