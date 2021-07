Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, giunta ormai nel pieno della sua diciassettesima stagione, sta prendendo una piega inaspettata.

Nelle prossime puntate, in onda a breve in Germania, Ariane escogiterà un nuovo piano contro Christoph, mentre Florian si recherà di nuovo da Michael per colpa dell'infezione. Rosalie non avrà successo con Rafael, mentre Gerri avrà modo di uscire con Shirin.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Erik chiederà ad Ariane di non vendicarsi

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Ariane e Christoph avranno un nuovo scontro.

La dark lady, ancora scossa dalla visita alla tomba di sua madre, verrà sbeffeggiata dall'uomo. In preda a dolorosi ricordi, Ariane deciderà di tornare all'attacco e di elaborare un nuovo piano per vendicarsi. Tramite un'alta somma di denaro, proverà a convincere una cameriera a denunciare Christoph con l'accusa di molestie. Erik, però, preoccupato per il suo processo, chiederà ad Ariane di rinunciare alla sua vendetta, almeno per il momento. La donna rimarrà molto delusa dalle sue parole.

Nel frattempo, Florian continuerà ad accusare dei fastidiosi sintomi. Ricondurrà tutto all'infezione contro cui sta combattendo ma, durante un allenamento con Max, inizierà a non vederci bene e a inciampare continuamente.

Anticipazioni dalla Germania di Tempesta d'amore: André prenderà in giro Werner e Robert

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore rivelano che Rosalie chiederà a Michael di conoscere Rafael. Ella vorrebbe mettere le cose in chiaro con il dottore e ricevere la sua approvazione. Le cose, però, prenderanno una piega inaspettata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, Rafael non sarà più intenzionato a partire con Rosalie. Christoph, così, vedrà sfumare i suoi sogni di gloria.

Intanto, André sorprenderà Werner e Robert con un piatto eccezionale. I due rimarranno senza parole e lo riempiranno di complimenti per il lavoro svolto. Ovviamente, saranno totalmente all'oscuro del valido aiuto ricevuto dallo chef durante la preparazione.

Gerri e Shirin avranno un appuntamento

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Michael apparirà molto preoccupato per la salute di Florian. Gli consiglierà di riposare e di non fare sforzi eccessivi. Il giovane deciderà di seguire il consiglio del medico.

Nel frattempo, Alfons e Hildegard chiederanno a Gerri di aiutarli con la riparazione del tetto. Il ragazzo svolgerà un ottimo lavoro e la coppia deciderà di ricompensarlo. L'unico desiderio di Gerri, però, sarà quello di uscire con Shirin. La ragazza, su richiesta di Alfons, acconsentirà a fare un giro assieme al suo spasimante. I due si recheranno al lago, però, improvvisamente, si troveranno bagnati dalla testa ai piedi. Sarà un momento molto divertente che contribuirà a rafforzare il loro legame.