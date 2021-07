Ste e Claudia sono una delle sei coppie della nuova edizione di Temptation Island. Nella giornata di domenica 11 luglio, Deianira Marzano ha condiviso sul suo account Instagram una segnalazione su Socionovo ricevuta da un follower. Il trentenne anconetano è stato avvistato al mare senza la fidanzata. L'esperta di Gossip ha espresso la sua opinione in merito, sperando che la storia d'amore dei protagonisti del reality sia naufragata. Inoltre, cresce l'attesa per la terza puntata di Temptation Island, prevista per la serata del 12 luglio su Canale 5.

Temptation Island, segnalazione su Ste: fotografato al mare senza Claudia

Marzano ha condiviso con i suoi fan una segnalazione su Ste, ricevuta da un follower su Instagram. L'influencer campana ha mostrato uno scatto del protagonista di Temptation Island al mare, in compagnia di due ragazzi e una ragazza. Deianira ha mostrato lo screenshoot di quanto le è stato scritto in privato: ''Ciao Deia, Stefano è ora in uno stabilimento al mare, tranquillo... chissà''. Nel frattempo, cresce la curiosità sulle sorti della coppia del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, il futuro di Ste e Claudia: il commento di Deianira

E mentre resta incerto cosa sia accaduto nel corso della permanenza nel villaggio in Sardegna alla coppia di Ancona, Deianira Marzano ha espresso la sua opinione su Ste e sulla sua fidanzata Claudia.

L'influencer campana ha infatti commentato la segnalazione ricevuta dal suo follower, scrivendo: ''Guarda, spero che abbia chiuso con quella arpia della fidanzata''. Nel video di presentazione, Venturini aveva dichiarato di avere scritto a Temptation Island perché, alla vigilia delle nozze con il compagno, aveva dubbi sul loro rapporto.

Il futuro di Claudia e Ste: la puntata di Temptation Island del 12 luglio

In base a quanto trapelato dai video promozionali della nuova puntata di Temptation Island, che andrà in onda nella serata del 12 luglio, nel corso del terzo appuntamento ci sarà un falò anticipato, ma non è chiaro chi sarà la coppia che si confronterà di fronte a Filippo Bisciglia.

Sempre grazie ai video ufficiali del reality di Canale 5, è possibile scoprire dettagli su quello che succederà a Ste e Claudia nella prossima puntata della trasmissione. Socionovo, infatti, vedrà alcuni filmati della sua fidanzata ed esclamerà: ''Non ho parole''. Negli istanti successivi del video pubblicitario, Ste uscirà correndo dal pinnettu, mentre in seguito piangerà sul divano, facendosi confortare da una delle tentatrici del villaggio. Non resta che attendere la terza puntata di Temptation Island, per scoprire come proseguirà il viaggio dei sentimenti di Claudia e Ste.