Molti colpi di scena saranno al centro delle prossime puntate di Una vita trasmesse a breve su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna raccontano che Felicia Pasamar tornerà ad ostacolare sua figlia. In particolare, la ristoratrice non vorrà che Camino si avvicini troppo ad Anabel Bacigalupe per paura che possa innamorarsi di lei.

Una vita: nasce una forte amicizia tra Anabel e Camino

Le anticipazioni di Una vita delle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane raccontano che Felicia apparirà molto preoccupata per sua figlia.

Tutto inizierà con precisione nel momento in cui ad Acacias arriverà Anabel, la figlia di Marcos, una vecchia conoscenza della ristoratrice. La nuova arrivata stringerà fin da subito una forte amicizia con Camino, visto la mancanza di coetanei nel quartiere. Un legame che sarà ricambiato da quest'ultima a causa dei notevoli problemi con il neo marito Ildefonso.

In pratica, Cortes si rifiuterà di fare l'amore con la giovane Pasamar, arrivando a non consumare il sacro vincolo del matrimonio. Alla fine, il marchesino diventerà sempre più scontroso quando Felicia chiederà a gran voce un nipotino.

Felicia teme che sua figlia si invaghisca della giovane Bacigalupe

In questa delicata situazione famigliare si inserirà ben presto Anabel.

Gli spoiler della soap opera raccontano che la giovane Bacigalupe si recherà ogni pomeriggio a trovare Camino, facendo delle battute piccanti sulle notti d'amore con il marito.

Tuttavia, la giovane Pasamar disapproverà i discorsi troppo intimi della nuova arrivata, la quale comprenderà che i rapporti tra i due novelli sposi non sono idilliaci come sostengono.

Per questo motivo, Anabel deciderà di stare sempre più vicina a Camino, tanto da passare con lei molto del suo tempo libero.

Purtroppo la vicinanza desterà i sospetti di Rosina, la quale informerà Felicia della possibilità che sua figlia si invaghisca di Anabel, visti i precedenti con Maite. Per questo motivo, la ristoratrice farà in modo che Camino non esca con la nuova amica.

Non contenta, arriverà addirittura a chiedere alla figlia di Marcos di non distrarre Camino, in quanto deve pensare solo alle sue nozze con Ildefonso.

La giovane Pasamar affronta sua madre

Ovviamente, le parole di Felicia turberanno Anabel che cercherà di allontanarsi da Camino, la quale capirà che dietro tutto questo si nasconde la mano di sua madre. Per questo motivo, deciderà di affrontarla al muso duro, rassicurandola che Anabel è soltanto un'amica per lei. Una discussione che volgerà ben presto in un litigio, in quanto la giovane Pasamar preciserà che si era innamorata di Maite per via della sua persona e non certo per il suo genere.