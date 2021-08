Finalmente è giunto il giorno più atteso per Claudia e Stefano: nella tarda mattinata di oggi, sabato 7 agosto 2021, la coppia di Tempatation Island si è sposata in una location da favola alla presenza di amici e familiari. Tutti i compagni d'avventura del docu-reality, che ha chiuso definitivamente i battenti la scorsa settimana, sono accorsi per festeggiare il lieto evento. Nessuno dei tentatori o delle tentatrici, invece, era presente alla cerimonia. Una scelta molto oculata, visto che la presenza dei single avrebbe potuto in qualche modo inquinare il clima disteso e di festa che si percepisce dagli scatti presenti sui social.

Il giorno del matrimonio è arrivato

All'inizio del loro percorso a Temptation Island, Claudia e Stefano sembravano distanti ed il matrimonio, già rinviato di un anno per via della pandemia, pareva destinato a naufragare. Invece, il loro viaggio nei sentimenti si è concluso nel migliore dei modi. Claudia, dopo aver dichiarato inizialmente di non sentirsi né felice né pronta a compiere il grande passo, avendo peso ogni entusiasmo, si è resa conto che il suo amore per il fidanzato si era tutt'altro che spento. Dopo aver richiesto il falò anticipati, Claudia e Ste non solo si sono riappacificati ammettendo i loro errori reciproci, ma hanno dichiarato davanti a tutta Italia di essere pronti a diventare marito e moglie.

Ed in effetti, all'incontro con Filippo Bisciglia ad un mese dalla fine delle riprese, la coppia ha affermato di aver ripreso in mano l'organizzazione delle nozze, che languiva da un po' di tempo. Inoltre, Claudia ha aggiunto di aver ritrovato tutto l'interesse e la passione che nell'ultimo periodo le erano mancate. Così, oggi, come previsto, i due giovani sono arrivati all'altare e hanno detto il sì più importante, diventando di fatto marito e moglie.

Oltre ad amici e parenti, alla cerimonia hanno presenziato tutti i membri delle coppie di Tempatation Island 2021, anche i fidanzati e le fidanzate che non sono più tali. Nessun tentatore o tentatrice è stato invitato.

I protagonisti del reality presenti alla festa

Le coppie che sono uscite insieme, ossia quelle formate da Federico e Floriana, e Natascia e Alessio, sono arrivare per assistere alle nozze che hanno visto Claudia indossare un elegantissimo abito bianco con strascico e Stefano in frac blu.

Il matrimonio è stata occasione per gli 'ex' di rivedersi,.

Tommaso e Valentina son arrivati separati e a detta della ex fidanzata non vi è nessun ritorno di fiamma mentre pare che per il giovane si stia per aprire la porta rossa del Grande Fratello Vip. Anche Jessica e Alessandro sono accorsi per festeggiare gli amici, anche se non sono tornati insieme tra di loro i rapporti sono distesi. Anche Manuela e Sefano hanno presenziato, ma poiché i tentatori e le tentatrici non sono stati invitati né Luciano né Federica, che orami fanno coppia fissa con gli ex fidanzati, hanno preso parte all'evento.