Dopo la partecipazione a Temptation Island, la nuova coppia formata da Manuela Carriero e Luciano Punzo si sta godendo la prima estate insieme. Alcuni follower, però, sembrano non avere apprezzato i comportamenti della coppia: secondo alcuni, i due si sarebbero "montati la testa" dopo il reality show di Canale 5. A quel punto, Manuela ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione economica.

L'accusa

A Temptation Island, Manuela ha deciso di lasciare il programma senza Stefano Sirena. Terminato il faccia a faccia, sia Manuela che Stefano hanno intrapreso una conoscenza con i rispettivi tentatori: lei con Luciano Punzo, lui con Federica Cleo.

Sui social, Manuela e Luciano si mostrano piuttosto affiatati e complici. A quanto pare, però, non tutti sembrano credere in questa storia. Dopo le accuse di "visibilità", alcuni utenti hanno cominciato ad attaccare la coppia per la posizione economica. In particolare, un utente si è domandato che lavorano facciano Carriero e Punzo visto che si mostrano sempre in giro per l'Italia.

La replica

Dopo le insinuazioni sulla posizione economica, Manuela Carriero ha deciso di rispondere ai detrattori. La diretta interessata ha spiegato di essere in vacanza per l'Italia con Luciano per motivi di lavoro: "Lui è un modello e domani ha uno shooting". Per quanto riguarda la posizione lavorativa di Manuela, l'ex protagonista di Temptation Island ha chiosato: "Io dopo aver lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per seguire il mio ex non ho più trovato un lavoro stabile".

Tuttavia, Carriero ha rassicurato che a settembre l'aspetta una nuova offerta di lavoro come segretaria.

Di recente, la coppia aveva deciso di smentire le accuse di "visibilità". Tramite i propri account, sia Manuela che Luciano avevano spiegato di non essere interessati alla popolarità ma solamente di voler vivere la relazione.

Luciano e Manuela

Secondo alcuni telespettatori, Luciano non sarebbe realmente interessato a Manuela. Al contrario, la diretta interessata, su Instagram, ha rivelato che la liaison ha intenzioni serie: entrambi starebbero pensando di intraprendere una convivenza. Carriero non ha nascosto che le piacerebbe mettere su famiglia con Punzo, visto che fa di tutto per renderla felice.

Nella giornata di sabato 7 agosto, Manuela Carriero ha rivisto il suo ex Stefano Sirena. Tra i due non c'è alcun ritorno di fiamma, l'ex coppia ha solamente preso parte al matrimonio di Claudia e Ste - ex protagonisti di Temptation Island. Sui social, lo stesso Luciano ha confidato di non essere affatto geloso dell'ex di Manuela. Dal canto suo, anche Federica ha ribadito di non essere infastidita per l'incontro avvenuto.