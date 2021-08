Mediaset sta lavorando alla nuova stagione di Uomini e donne. Stando ad alcune anticipazioni, durante la prima puntata del dating show di Canale 5 potrebbero essere presenti in studio alcuni ex partecipanti di Temptation Island. I protagonisti potrebbero raccontare le ultime dinamiche a distanza di settimane dalla fine del programma condotto da Filippo Bisciglia.

I rumors

All'inizio di Uomini e Donne, Maria De Filippi invita sempre in studio le coppie che hanno partecipato a Temptation Island. L'intento della conduttrice pavese, è quello di capire come siano andate le cose a distanza di settimane dalla fine del programma.

Di conseguenza, anche per la stagione 2021/2022, De Filippi sembra intenzionata a portare in studio gli ex partecipanti. Stando alle indiscrezioni, Claudia e Ste potrebbero essere una delle coppie invitate: i due ex protagonisti marchigiani sono convolati a nozze lo scorso 7 agosto.

A quanto pare, potrebbero tornare sotto i riflettori anche Floriana e Federico e Natascia e Alessio: entrambe le coppie sono uscite insieme dal docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Per quanto riguarda la coppia di Palermo, lei ha deciso di dare una seconda possibilità al compagno. Tra i presenti alla prima puntata di U&D, potrebbero esserci inoltre anche Jessica Mascheroni, Alessandro Autera, Manuela Carriero e Luciano Punzo: la prima sembra avere ritrovato l'amore dopo l'addio al fidanzato storico mentre la seconda ha ritrovato la serenità con il suo tentatore.

L'invito alle coppie del dating show

Stando alle anticipazioni sulla nuova stagione del dating show, pare che alla prima puntata siano invitate anche le coppie formate nella precedente edizione di Uomini e Donne. Davide, Giacomo e Massimiliano potrebbero essere nello studio con i rispettivi corteggiatori e corteggiatrici: le relazione dei tre ex tronisti proseguono a gonfie vele.

Al contrario, la storia tra Sophie e Matteo e Samantha con Alessio sono giunte al capolinea.

L'ex tronista lombarda è stata immortalata con Fabrizio Corona, ma non ha mai dichiarato se ci fosse una frequentazione in corso. La prima tronista curvy del programma condotto da Maria De Filippi invece, è tornata single. Ceniccola è stato avvistato in compagnia di altre donne.

All'interno del dating, l'ex coppia potrebbe rivelare i motivi dell'addio.

Trono Over

Per quanto riguarda il Trono Over, sembrano esserci delle novità. All'interno del dating, Riccardo Guarnieri sarebbe stato richiamato, ma l'ex cavaliere avrebbe declinato l'invito. Roberta Di Padua, Veronica Ursida, Aurora Tropea e Valentina Autiero non sarebbero presenti.

Ida Platano, Gemma Galgani e Armando Incarnato, invece, sarebbero stati riconfermati. Così come lo scorso anno, è stata confermata la messa in onda del trono misto: la parte over verrà trasmessa in contemporanea con quella classica.