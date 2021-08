Temptation Island potrebbe non andare più in onda: la causa sarebbe mancato accordo fra la società Fascino, che lo produce per l'Italia, e la società che detiene i diritti internazionali del format.

Nella giornata di venerdì 27 agosto, infatti, in rete è trapelata un'indiscrezione, in base alla quale sembrerebbe che l'edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia, appena terminata, sia stata l'ultima. Inoltre, la trasmissione potrebbe essere sostituita da un altro programma dedicato ai sentimenti.

Temptation Island, indiscrezioni sulla chiusura e sul possibile programma sostituto

Nonostante il successo televisivo e mediatico di Temptation Island, in base alle notizie trapelate nelle ultime ore, sembrerebbe che l'edizione dell'estate 2021 del reality girato all'Is Morus Relais sia stata l'ultima.

In particolare il sito TvBlog ha diffuso la notizia che la società di Maria De Filippi, Fascino, non avrebbe trovato un accordo con la società che ha i diritti del programma sul piano internazionale, Banijay.

In base ai rumor, sembrerebbe che, nonostante il successo di Temptation Island, la trasmissione possa non andare più in onda in televisione: intanto sarebbe in cantiere un altro programma, anch'esso incentrato sui sentimenti.

Al momento non è chiaro però quale sarebbe il nuovo format e se siano previste coppie di fidanzati.

I fan di Temptation Island delusi per l'ipotetica chiusura della trasmissione

Dopo la diffusione della notizia della possibile chiusura della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia molte persone hanno lasciato commenti sotto ai post social che riportavano tale indiscrezione, esprimendo rammarico.

A tal proposito, un utente ha scritto: ''Che qualcuno smentisca subito. Immediatamente''. Un'altra ragazza, invece, ha scritto: ''Ditemi che è un incubo''. Ci sono stati però anche alcuni utenti che hanno ritenuto giusta l'ipotetica scelta di non mandare più in onda il reality di Canale 5, qualcuno ha affermato: ''Meno male''.

Una persona invece ha commentato in questo modo: ''Grazie al cielo''.

Al momento gli addetti ai lavori non hanno confermato né smentito quanto trapelato in rete. Sia il presentatore Filippo Bisciglia, sia Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito.

Non resta pertanto che attendere, per capire se nell'estate 2022 verrà trasmesso nuovamente Temptation Island o se verrà veramente sostituito da un altro programma.